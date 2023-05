So könnten Trainer-Challenges im Fußball konkret aussehen

Die Diskussion über eine Einführung von Trainer-Challenges läuft - doch wie könnten diese im Fußball überhaupt aussehen? Ein Überblick über mögliche Modelle.

Nicht nur bei Borussia Dortmund ist man sich sicher: Würde es auch im Fußball Challenges geben, also die Möglichkeit für Trainer, einen Videobeweis anzufordern, hätte es die Fehlentscheidung am vergangenen Freitag in Bochum (1:1) nicht gegeben. Seitdem sprechen sich Trainer und Fans für eine Einführung aus, und auch Jochen Drees, der VAR-Chef des DFB, zeigte sich grundsätzlich offen.

Klar ist: Challenges könnten das Risiko von krassen Fehlentscheidungen weiter minimieren und würden auch die Trainer, die sich oft hinterher über ausgebliebene oder erfolgte Pfiffe beklagen, mit in die Verantwortung nehmen - was wiederum die Akzeptanz für Entscheidungen erhöhen könnte. Unklar ist dagegen, wie Challenges auf dem Fußballplatz konkret aussehen könnten.

Zwar wurde über sie nach kicker-Informationen innerhalb der Liga schon mal lose gesprochen, die Debatten stehen jedoch noch am Anfang. Das eine präferierte Modell existiert nicht, zu groß ist auch die Bandbreite der Möglichkeiten. Das zeigt schon die Handhabung in Sportarten, die bereits auf Challenges setzen. Folgende Fragen wären zu klären.

Soll der VAR ausschließlich durch Trainer-Challenges aktiv werden können?

Im Tennis etwa gibt es Hawk-Eye-Überprüfungen aktuell nur, wenn einer der Spieler eine seiner drei Optionen pro Satz nutzt. Für den Fußball aber erscheint praktikabler, wenn Challenges den Status quo ergänzen, Schiedsrichter und VAR also wie gehabt ihrer Arbeit nachgehen, Trainer jedoch darüber hinaus die Überprüfung einer Szene beantragen können. Alles andere hieße, so Drees bereits im November in der kicker-Sendung "Was geht, Bundesliga?", "dass eventuell eine klare Fehlentscheidung nicht mehr korrigiert werden würde, wenn die Mannschaft keine Challenge mehr hat. Das sehe ich als Schwäche."

Wie oft darf ein Trainer die Challenge-Option ziehen?

Kölns Trainer Steffen Baumgart fände - ergänzend zum jetzigen VAR-Ablauf - "pro Halbzeit einmal sinnvoll", vorstellbar wäre aber etwa auch nur einmal pro Partie, um zu viele Unterbrechungen zu vermeiden. In anderen Sportarten wird es unterschiedlich gehandhabt. In der NFL haben Headcoaches beispielsweise pro Spiel zwei Optionen, in der NBA eine, im Hockey gibt es eine pro Halbzeit.

Was passiert, wenn die Entscheidung durch die Challenge korrigiert wird?

Mehrere Sportarten, die Challenges einsetzen, geben den Antragstellern die Challenge-Option zurück, wenn diese zu einer anderen Schiedsrichter-Entscheidung geführt hat, sie also gewissermaßen "recht hatten". In der NFL erhalten Trainer nur dann eine weitere Challenge-Möglichkeit, wenn sie mit beiden gezogenen Challenges die Referees umgestimmt haben. Andere Ligen, etwa die NBA, "belohnen" Trainer lediglich dadurch, dass sie sie - anders als bei einer gleichbleibenden Entscheidung - nicht sanktionieren.

Was passiert, wenn die Entscheidung durch die Challenge nicht korrigiert wird?

Eine Möglichkeit wäre: Die Challenge-Option verfällt damit, sonst passiert nichts. Denkbar wären aber auch Sanktionen, wenn die ursprüngliche Entscheidung auch nach einer Challenge weiter Bestand hat, allein um die Eingriffsschwelle noch weiter zu erhöhen und das "taktische" Ziehen von Challenges, etwa um Zeit zu schinden, einzugrenzen. In NFL oder NBA verlieren die Trainer eine Auszeit, wenn sie "danebenliegen", in der NHL kassiert die betroffene Mannschaft eine Zwei-Minuten-Strafe. Im Fußball könnte den Trainern etwa eine Auswechseloption genommen werden. Dann allerdings müsste sichergestellt sein, dass eine Challenge nicht mehr genutzt werden kann, wenn bereits fünf Wechsel getätigt wurden. Ähnlich ist es in der NFL: Ist kein Timeout mehr vorhanden, ist auch keine Challenge mehr möglich.

In welchen Spielsituationen sind Challenges erlaubt?

Sinnvoll erscheint, Challenges genau dann zu ermöglichen, wenn auch der VAR eingreifen darf, also bei der Torerzielung, Elfmetern, Roten Karten und der Verwechslung eines Spielers. Diskutieren ließe sich aber etwa auch über Freistöße in aussichtsreicher Position oder Eckball-Entscheidungen. Im Hockey dagegen ist die Challenge bei persönlichen Strafen ausdrücklich nicht gestattet.

Wann dürfen Trainer via Challenge eine Videoüberprüfung beantragen?

In NFL und NBA liegt jegliche Entscheidungshoheit in den letzten beiden Spielminuten ausschließlich bei den Schiedsrichtern, Challenges sind in dieser entscheidenden Phase ausgeschlossen. Ob solche Einschränkungen auch für den Fußball sinnig wären, erscheint fraglich.

Sollte die Einführung von Challenges mit Ex-Profis im Kölner Keller kombiniert werden?

Über Ex-Profis zur Unterstützung des Video-Schiedsrichters wird schon lange mal mehr, mal weniger intensiv diskutiert. Eine doppelte Reform - Challenges plus Ex-Profis - könnten die Gefahr krasser Fehlentscheidung weiter senken und die Akzeptanz für Schiedsrichter-Entscheidungen weiter erhöhen. Gleichzeitig müssten Schiedsrichter auf einen Schlag mit zwei einschneidenden Neuerungen zurechtkommen.

Challenges bieten also zahlreiche Chancen und Optionen, müssten aber - wie von Drees schon angemerkt - gründlich durchdacht sein. Und über allen Fragen steht: Selbst wenn sich im deutschen Fußball eine klare Mehrheit für sie finden sollte, müsste erst einmal die FIFA mitspielen. Ohne ihr Plazet ist eine Einführung ausgeschlossen.