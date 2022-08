So könnt ihr FIFA 23 vor dem Release spielen

Am 30. September erscheint die Standard Version von FIFA 23. Allerdings gibt es auch zwei Möglichkeiten, drei Tage vorher zum Controller zu greifen.

Drei Tage früher FIFA spielen, so geht's. EA SPORTS

Die neue Saison in den Ligen steht in den Startlöchern und auch FIFA 23 macht sich für den Anpfiff bereit. Vor einigen Wochen war kicker eSport in Vancouver und konnte das neue FIFA bereits anspielen.

Darüber hinaus gibt es bei uns fast täglich Neuigkeiten zu FIFA 23. Jüngst wurde bekannt, dass es mehr Frauenteams und für vereinzelte Modi Crossplay geben wird. Mit HyperMotion 2 soll FIFA 23 authentischer werden, neue Funktionen stehen auch für den Karrieremodus bereit.

Ab dem 30. September könnt ihr euch selbst ein Bild des letzten FIFA-Teils mit traditionellem Namen machen. Dann erscheint die Standard Edition der Fußball-Simulation.

Zwei Möglichkeiten auf Vorabzugriff

Wer bis dahin jedoch nicht warten kann, hat zwei Möglichkeiten, bereits drei Tage vorher zum Controller zu greifen. Zum einen bietet EAs Abo-Modell "EA Play" einen Vorabzugriff der Standard Edition am 27. September. Einziger Haken: Die Spieldauer ist auf zehn Stunden begrenzt. Regulär kostet das Abonnement 3,99 Euro im Monat.

Keine zeitliche Einschränkung, dafür deutlich teurer als die Standard Edition: Die Ultimate Edition. Bis zum 22. August können Spieler die spezielle Vorbestellervariante ordern, wodurch der Anpfiff ebenfalls drei Tage vorher ertönt. Die Mehrkosten zur Standard-Version belaufen sich auf rund 30 Euro.