So klingt FIFA: EA veröffentlicht "ultimativen" Soundtrack

Welthits, Soundtrack der Jugend, frisches Futter für die eigenen Playlists, Menüuntermalung: Der FIFA-Soundtrack ist Jahr für Jahr so einiges. Zur WM hat EA eine ultimativen Version per Abstimmung erstellt.

Musik und das Videospiel FIFA - eine ganz besondere Verbindung. Über Dekaden hinweg haben die Tracks jeden FIFA-Teil geprägt. Nicht wenige Songs wurden aber auch durch das Spiel berühmt. Nun hat EA SPORTS nach vorheriger Community-Abstimmung einen "ultimativen Soundtrack" veröffentlicht. Dieser soll das kommende WM-Update untermalen.

"Ultimativ" ist durchaus in mehreren Dimensionen zu verstehen. Es ist nicht nur ein Best-Of, sondern auch das Ende der Ära des Videospiels in Kooperation mit der FIFA. Nur statthaft, dass mit einem ultimativen Soundtrack aus 25 Jahren zu beschließen. Im Rahmen dessen und einer Kooperation mit Spotify hat EA alle diese Soundtracks verfüglich gemacht. Die 100 am häufigsten auf der Plattform gestreamten Lieder wurden nun Teil des "ultimativen Soundtracks".

40 Songs im WM-Update

Jeder und Jede kann also reinhören und die unvermeidlichen Aha-Momente erleben: Das war in FIFA? Kenne ich den Song etwa daher? "Diese Playlist stellt eine Ehrung all dieser Musik dar, die für Generationen von Spielern die Definition von Entdeckung, Vielseitigkeit und Exzellenz dargestellt hat", sagt Steve Schnur, Präsident Musik bei EA.

Aus den 100 Songs wurden nun wiederum 40, die am 9. November ihren Weg zurück in FIFA 23 finden. Teilnehmen konnte an der Auswahl eine Woche lang jeder durch Zuhören - die Songs mit meisten Streams schafften es auf die finale Liste und damit ins Spiel.

Der Ultimative FIFA-Soundtrack. Diese Top 40 kommen ins WM-Update EA SPORTS

In Zeiten der Komplettvermessung der Hörgewohnheiten hat EA natürlich auch eine Statistik im Gepäck, die es in sich hat: "Über 330 Millionen Playlists enthalten mindestens einen Song aus einem FIFA-Soundtrack der Vergangenheit und Gegenwart."

Verwunderlich ist das nicht. Im jeweiligen FIFA Soundtrack findet sich der Musikzeitgeist des aktuellen Jahres wieder. Welthits sind außerdem dabei. Was die 330 Millionen zeigen, ist auf andere Art besonders: Die Tracks aus FIFA sind beliebt, EA macht Jahr für Jahr ziemlich gute Arbeit. Auch kicker eSport hat immer wieder in den Soundtrack geschaut, zuletzt im Februar und mit dem Trackteam direkt über die Arbeit gesprochen.

Die Top 5: Glass Animals - Heat Waves (FIFA 21) Avicii - The Nights (FIFA 15) Billie Eilish - you should see me in a crown (FIFA 19) Imagine Dragons - On Top Of The World (FIFA 13) Bad Bunny, Bombe Estéreo - Ojitos Lindos (FIFA 23)

"Ursprünglich spiegelten FIFA-Soundtracks die Weltkultur wider. Danach begannen sie, die Kultur zu beeinflussen. Nicht zuletzt dank Spotify sind FIFA-Soundtracks mittlerweile selbst ein Stück Kultur geworden", sagte EA SPORTS bei uns im Interview. Ein Zitat, dass dem Unternehmen so gut gefiel, dass es nun sogar in der offiziellen Pressemitteilung auftaucht.

Die FIFA-Soundtracks sind auf Spotify und alle unter diesem Link zusammengefasst. Den ultimativen Soundtrack gibt es als Playlist. Nutzt ihr Spotify am PC und nicht am Telefon, könnt ihr auch frei durch die Liste hören. Ein Account ist dafür vorausgesetzt und damit vermutlich auch die Basis der Kooperation der beiden Unternehmen. Allerdings war die Top 100 auch auf zum Beispiel auf Tidal verfüglich, dort ist sie keine offizielle Playlist, sondern von einem Hörer erstellt.

Was EA allerdings keiner absprechen kann, ist der vielzitierte Einfluss auf die Musikkultur der Welt. Einige Künstler sind heute da wo sie sind, oder hatten Erfolge wegen der Fußballsimulation. Hintergründe dazu hat unsere Redakteurin Benja Hiller mit dem Trackteam erörtert.