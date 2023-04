"So kannst du kein Spiel gewinnen": Schweinsteiger nach zweiter torlosen Partie

In den ersten 17 Spielen unter Tobias Schweinsteiger hatte der VfL Osnabrück immer getroffen. Zuletzt blieben die Lila-Weißen in zwei Partien in Folge torlos. In München fehlte aus Sicht des Trainers die Durchschlagskraft.

Mit 57 Treffern stellt der VfL Osnabrück die drittbeste Offensive der Liga - in den vergangenen Wochen hakte es aber im Angriff. Erst blieben die Niedersachsen vor gut anderthalb Wochen gegen Dresden (0:1) erstmals unter Tobias Schweinsteiger torlos, dann trafen sie auch am vergangenen Samstag in München (0:3) nicht. "So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir konnten uns in der offensiven Reihe nicht durchsetzen. Wir hatten keine guten Aktionen zwischen den Linien", analysierte der Coach auf der Pressekonferenz.

Allerdings war es auch schwer, gegen die tiefstehenden Münchner Räume zu finden, weil sie "keinen Platz im Rücken" freigelassen haben. Dementsprechend differenzierte der 41-Jährige auch die beiden torlosen Partien. "In Dresden hatten wir noch viele Torchancen am Schluss. Heute waren es deutlich zu wenig Torchancen", so Schweinsteiger, der "falsche" Entscheidungen seiner Spieler kritisierte.

Man kann sie geben, ich persönlich hätte verstanden, wenn er Gelb gibt. Tobias Schweinsteiger

Einen dieser Entschlüsse hob er auch gleich hervor: Ba-Muaka Simakalas "folgenschweren" Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, der zum 0:2 führte. "Wir wollten gerade offensiv wechseln. Dann war das Spiel durch", erklärte der VfL-Coach.

Spätestens nach der Roten Karte für Noel Niemann nur vier Minuten nach dem Gegentor glaubte wohl keiner mehr an einen möglichen Punktgewinn. "Er kommt mit Frust und rutscht hin. Man kann sie geben, ich persönlich hätte verstanden, wenn er Gelb gibt", erläuterte Schweinsteiger mit Blick auf den Platzverweis. Allerdings nahm er seinen Angreifer auch in Schutz. Er habe in seiner Heimatstadt und gegen seinen Ex-Klub keine gute Leistung erbracht, sodass er frustriert gewesen sei.

Schweinsteiger: "Wir wissen, wo wir herkommen"

Nun fehlt der 23-Jährige, der vom DFB für zwei Spiele gesperrt wurde, den Lila-Weißen am Samstag im Heimspiel gegen Tabellenführer Elversberg (14 Uhr). Gegen die Saarländer benötigt der VfL dringend wieder eigene Treffer, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Doch von der 2. Bundesliga träumen die Niedersachsen eher weniger, wie der Coach gegenüber "MagentaSport" preisgab: "Wir wollen bis zum Ende punkten und den Landespokal holen, das sind unsere Ziele. Und wenn wir dann oben mitspielen können, dann ist das gut. Und trotzdem wissen wir auch, wo wir herkommen."