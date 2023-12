"So kann ich mit niemandem umgehen": Mahomes sagt "Sorry"

Mit 17:20 haben die Kansas City Chiefs (8-5) das hochspannende Top-Duell mit den Buffalo Bills (7-6) verloren. Was bekanntlich zu mächtig Schiedsrichter-Wut bei Star-Quarterbaclk geführt hat. Dieser hat sich nun entschuldigt.

Nicht mal bei der Umarmung mit Bills-Quarterback Josh Allen hatte sich Patrick Mahomes beruhigen und seinem Gegenüber eine Gratulation für den knappen 20:17-Erfolg Buffalos aussprechen können - so sauer war der Chiefs-Spielmacher auf die Referees gewesen.

"Wir haben uns den verdammten Arsch abgespielt", hatte Mahomes geschimpft. Oder auch diesen Satz in Richtung eines Unparteiischen geschmettert: "That's fucking terrible, man!" Oder: "Der beschissenste Call, den ich je gesehen habe. Fucking terrible!"

"Ich spiele jetzt seit sieben Jahren und habe noch nie einen Call wegen offensivem Abseits gesehen", ärgerte sich der amtierende Super-Bowl-Champion-Quarterback auch auf der Pressekonferenz nach Spielschluss noch weiter. Er habe drei Referees auf die Entscheidung angesprochen, aber keine Antwort erhalten.

Mahomes: "Das ist nicht das, was wir uns für den Football wünschen"

Doch Fakt ist: Als gegen Ende der Partie ein Mahomes-Pass Tight End Travis Kelce gefunden und dieser geistesgegenwärtig einen Lateral-Pass zu Wide Receiver Kadarius Toney geschmissen hatte, war der folgend auf spektakuläre Art und Weise erreichte Touchdown zum Sieg Kansas Citys vollkommen zu recht vom Gespann aberkannt worden. Weil jener Toney unmittelbar vor dem Snap klar und deutlich zu weit vorn postiert war und somit im Abseits gestanden hatte.

Doch Mahomes hatte das offenbar nicht gesehen - auch nicht auf TV-Bildern. Für ihn war das alles "schwer zu schlucken. Nicht nur für mich, sondern für den Football im Allgemeinen. Man nimmt Travis, der so ein tolles Play macht, etwas weg. Wir möchten, dass die Jungs auf dem Feld das Spiel entscheiden und nicht die Schiedsrichter. Es kann nicht sein, dass eine Flagge den Ausgang des Spiels verändert. Ich hatte noch nie ein Offensive Offside. Wenn es passiert, wird man verwarnt. Es gab das ganze Spiel über keine Verwarnung. Und dann machen Sie so eine Entscheidung in der letzten Minute? Das ist nicht das, was wir für die NFL wollen. Das ist nicht das, was wir uns für den Football wünschen." Für ihn hatte das minimale Abseits Toneys "keinen Einfluss auf das Play".

Schiedsrichter Cheffers klärt auf

- ANZEIGE - Jetzt den NFL Game Pass sichern und die NFL live schauen

Für den zuständigen Referee Carl Cheffers war das in diesem Moment jedoch keine Option - auch viele Experten und TV-Persönlichkeiten - selbst die Live-Kommentatoren des Spiels erkannten das klare Abseits. Toney sei einfach "zu deutlich" im Abseits gewesen. "Ja, wenn sie eine Hilfe bei der Ausrichtung brauchen, geben wir ihnen diese in der Regel", sagte Cheffers. "Aber letztendlich sind sie selbst dafür verantwortlich, wo sie sich aufstellen. Und natürlich ist keine Verwarnung erforderlich, vor allem nicht, wenn sie so weit im Abseits stehen, dass sie uns die Sicht auf den Ball versperren. Wir würden ihnen eine Verwarnung geben, wenn sie sich in der Nähe befinden, aber in diesem Fall ist eine Verwarnung nicht nötig."

So kann ich weder mit den Schiedsrichtern noch mit sonst jemandem im Leben umgehen. Patrick Mahomes über sein Verhalten nach Spielende

Inzwischen hat sich auch Mahomes einsichtig gezeigt - und sich entschuldigt. "Natürlich willst du nicht so reagieren. Ich liebe dieses Spiel und es ist mir wichtig. Ich liebe meine Teamkollegen und will alles dafür tun, um zu gewinnen. Aber das geht natürlich nicht. So kann ich weder mit den Schiedsrichtern noch mit sonst jemandem im Leben umgehen", sagte der 28-Jährige in der Radiosendung "The Drive".

Auch in Richtung seines Gegenübers Allen, dem er eben nicht gratuliert hatte, wurde Mahomes noch etwas los: "Mehr als alles andere bedauere ich die Art und Weise, wie ich mich nach dem Spiel gegenüber Josh verhalten habe, denn er hatte nichts damit zu tun. Ich war immer noch aufgebracht und emotional, aber das kann man nicht machen. Das ist kein gutes Beispiel für Kinder, die das Spiel sehen."