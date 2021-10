Obwohl es genug Chancen gab, hat der FC Bayern am Sonntag mit 1:2 gegen die zuvor noch sieglose Frankfurter Eintracht verloren. Thomas Müller sammelte hinterher Gedanken, während Julian Nagelsmann etwas "scheißegal" war.

Hochdominant, spielerisch erfolgreich und treffsicher: So hatte sich der FC Bayern im Grunde in (fast) allen bisherigen Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann präsentiert und keine dieser Partien verloren. Und genau so spielte der amtierende Meister auch an diesem Sonntag, als sich Eintracht Frankfurt in der Allianz-Arena vorstellte. Einziger Unterschied: Treffsicher war der FCB dieses Mal nicht.



Abgesehen vom hochverdienten 1:0 durch Leon Goretzka in der 29. Minute verzweifelten die Münchner entweder am bärenstarken Kevin Trapp, schossen wie Serge Gnabry aus bester Lage nur an den Pfosten oder vergaben schlicht zu unüberlegt, während die Frankfurter zweimal trafen und nach fünf Remis und einer Niederlage an den ersten sechs Spieltagen einen höchst überraschenden 2:1-Auswärtssieg einfuhren.



"Wir sind natürlich enttäuscht. Oder sauer, verärgert - ich weiß nicht, was man am besten verwenden kann. Das ist ein Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren müssen. Es hat an der Effektivität gemangelt", ging Offensivmann Thomas Müller bereits kurz nach Schlusspfiff bei DAZN in die Analyse und bemängelte sichtlich enttäuscht und verwundert die Chancenverwertung. "Wenn wir das 2:1 machen, dann kann es auch 3:1 ausgehen oder 4:1. Dann stehen wir wieder und singen 'Super-Bayern'. Und so ist es nix mit 'Super-Bayern'. Jetzt haben wir auch noch zu Hause verloren. Das ist eine ungewohnte Situation, ein ungewohntes Gefühl."

Ein Gefühl, das auch Trainer Nagelsmann nach seiner ersten Pflichtspielniederlage mit dem Rekordmeister und nur wenige Tage nach der 5:0-Gala in der Champions League gegen Dynamo Kiew nicht behagte. Der 34-Jährige bezeichnete das 1:2 gegen die erstmals siegreiche SGE als "vermeidbar". Es sei aber immer besser, wenn man bei einer Niederlage die Dinge selbst in der Hand gehabt habe: "Wir hatten sehr vieles selber in der Hand, demnach kann man auch viele Lehren daraus ziehen."



"Verdient oder nicht ist relativ scheißegal, am Ende haben wir verloren", sagte Nagelsmann noch abschließend. Man werde die Partie nun einfach mit dem Team nach den Länderspielen aufarbeiten und freue sich dann auf die nächsten Begegnung - das Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 17. Oktober, 15.30 Uhr).