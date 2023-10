So ist der Stand bei Neuer und Choupo-Moting

Beide sind nicht beim Nationalteam, beide trainieren derzeit an der Säbener Straße - Eric Maxim Choupo-Moting individuell, Manuel Neuer mit den Keepern und den Amateuren. Zudem läuft bei beiden nach dieser Saison der Vertrag aus.

Es läuft gut für den Kapitän des FC Bayern in dieser Länderspielpause. Es sollen die letzten Schritte des langen Weges zurück sein für Manuel Neuer. Der Keeper absolvierte in den vergangenen Tagen das übliche Torwarttraining gemeinsam mit Sven Ulreich und Daniel Peretz, die ebenfalls nicht auf Länderspielreisen sind, und zusätzlich die Einheiten bei den Amateuren, um die Intensität beizubehalten und sich dem Wettkampfalltag zu nähern. Wann genau Neuer sein Comeback gibt, entscheidet sich kurzfristig. Von den Ärzten und dem Trainerteam soll er, laut jetzigem Zustand, das grüne Licht voraussichtlich bereits für das kommende Wochenende erhalten. Die Entscheidung aber obliegt dem 37-Jährigen selbst - ob er in Mainz, in Istanbul oder gegen Darmstadt zurückkehren möchte.

Wichtig ist allein, so sagen die Verantwortlichen, dass er wieder im Tor stehen wird. Und dann werden Neuer und die Bosse, in engem Austausch, beobachten, wie es sich für ihn anfühlt. Gespräche bezüglich seiner Zukunft und seines nach dieser Saison auslaufenden Vertrags haben daher keine Eile. Sie sind logischerweise fest eingeplant, grundsätzlich noch vor dem Jahreswechsel. Neuer traut sich weitere Jahre auf höchstem Niveau zu, die Wertschätzung gegenüber dem fünfmaligen Welttorhüter im Klub ist enorm.

Bei Choupo-Moting und Sarr stehen die Zeichen auf Abschied

Die Frage nach der Zukunft stellt sich auch Eric Maxim Choupo-Moting (34), der die Länderspielpause kurzfristig aufgrund von leichten muskulären Problemen abgesagt hatte und derzeit individuell trainiert. Bei Bouna Sarr (31) eher nicht. Der Senegalese soll den Verein, nachdem er dann vier Jahre seinen Vertrag meist nur auf der Bank abgesessen hat, verlassen. Bei Choupo-Moting deutet sich ebenfalls eher ein Abschied an.

Der Deutsch-Kameruner wird zwar im Team geschätzt, es überwiegt jedoch der Gute-Laune-Faktor, nicht das Sportliche, wenngleich er den Münchnern in der vergangenen Saison zwischenzeitlich mit seinen Toren aus der Patsche geholfen hatte. Nichtsdestotrotz war es von der alten Führung sehr voreilig und darf als große Geste gewertet werden, seinen Vertrag im Frühjahr zu doppelten Bezügen zu verlängern. Im Winter gäbe es noch die Gelegenheit, für Choupo-Moting - zumindest - eine kleine Ablösesumme zu erhalten, sofern der FCB Geld für neue Spieler benötigt. Zumal die Bayern mit dem 18-jährigen Mathys Tel ohnehin einen aufstrebenden Offensivallrounder haben, der als Back-up absolut überzeugt.

Lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker und hier im eMagazine, wie der Stand bei Thomas Müller ist, worauf es bei seiner Zukunft ankommt - ebenso, wie es sich mit der Planung bei Sven Ulreich verhält. Darüber hinaus lesen Sie in der großen Titelgeschichte, welche Parallelen es zwischen Trainer Thomas Tuchel und dem ehemaligen Chefcoach Louis van Gaal gibt und was das womöglich für den Rekordmeister bedeutet.