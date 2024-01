So ist der HSV unaufsteigbar

Nachweise, wie man nicht aufsteigt, hat der Hamburger SV in dieser Spielzeit schon viele erbracht, der vom Sonntag war einer der deutlichsten. Defensiv außer Rand und Band stolperte der HSV in ein 3:4 gegen den Karlsruher SC und aus den Aufstiegsrängen.

Die Erkenntnis des letzten Januar-Wochenendes ist aus Hamburger Sicht desillusionierend: Mit Abwehrleistungen wie gegen den KSC wird der HSV auch am Ende nicht unter den ersten drei Mannschaften stehen. Der vermeintlich bestandene Stabilitätstest auf Schalke vor einer Woche jedenfalls wurde krachend konterkariert.

Schon der wilde Auftritt der Gelsenkirchener in Kaiserslautern (1:4) konnte leise Zweifel aufkommen lassen, ob die Hanseaten beim 2:0 zum Auftakt ins neue Jahr tatsächlich so sicher oder die Gegner so verunsichert waren. Klar ist: Seit den vier Heimgegentreffern gegen die Badener gibt es mehr als nur leise Bedenken.

Die Zweifel sind zurück - an der Abwehr- und vor allem an der Aufstiegstauglichkeit. Und damit auch an Trainer Tim Walter, der vor der Winterpause auf dem Prüfstand gestanden und den Auftrag erhalten hatte, seine Mannschaft endlich nachhaltig zu stabilisieren?

Gesamte Abwehrkette patzt gegen den KSC

"Es ist nicht normal, dass vier zu Hause vier Gegentore bekommen", schimpft Laszlo Benes. "Für eine Mannschaft, die aufsteigen will, geht das nicht. Das darf nicht sein." Der Mittelfeldmann hatte nach desolaten Anfangsminuten mit seiner Vorlage und seinem Treffer maßgeblich zur vermeintlichen Kurskorrektur und einer erhofften neuen Weichenstellung beigetragen und zürnt: "Wir liegen nach sechs Minuten 0:2 hinten. Das kann einmal passieren, aber nicht direkt nach der Pause wieder. Zumal wir es angesprochen haben."

Der HSV produzierte am Sonntag eine Fülle von Fehlern, die nicht auf die berühmte Kuhhaut gingen und jedes Mal war es eine ganze Kette: Gleich dreimal war der völlig indisponierte Stephan Ambrosius im Zentrum nicht energisch genug, zweimal verteidigte Miro Muheim zu nachlässig seine linke Abwehrseite, dann patzten auch noch Ludovit Reis und Ignace van der Brempt vor dem endgültigen K.o. im Verbund.

Hinzu kommt: Der HSV hat, anders als in den beiden Vorjahren aktuell keinen Torwart, der die Aussetzer seiner Vorderleute ausbügelt. Über weite Strecken der laufenden Saison verkörpert Daniel Heuer Fernandes nur Durchschnitt. Gegen den KSC war es, nicht zum ersten Mal, weniger als das.

Benes sieht Aufstieg in Gefahr

Das alles zusammen ergibt eine gefährliche Mixtur und ganz sicher keinen Aufstiegs-Cocktail. "Wenn ich nicht sicher bin, dann muss ich den Ball auch mal aus dem Stadion schlagen", rät Benes, "aber wir schlagen uns selbst." Und dann deutlich: "So ist der Aufstieg in Gefahr. Wir haben große Ziele, aber so dürfen wir nicht spielen. Wir müssen kompakter stehen."

Dass diese Erkenntnis keine neue ist, aber nicht zu einem Fortschritt führt, ist noch wesentlich alarmierender als Platz vier zu diesem Zeitpunkt der Saison.