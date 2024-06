So habt ihr Hendrik Pekeler noch nie gesehen

Mit dem THW Kiel greift Hendrik Pekeler am Wochenende nach seinem dritten Champions-League-Titel. Aber wie tickt einer der besten Kreisläufer der Welt eigentlich privat? Für die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Bock auf Handball hat er die Türen seines Zuhauses geöffnet - und zeigt uns unter anderem sein größtes Hobby.

Hendrik Pekeler zählt noch immer zu den besten Abwehrspielern der Welt. Aber was macht der Kreisläufer des THW Kiel eigentlich, wenn er nicht gerade auf dem Spielfeld steht? In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Bock auf Handball hat der langjährige Nationalspieler uns zu sich nach Hause gelassen. Hier seht ihr einen kleinen Auszug.

Das Handwerken zählt zu Hendriks größten Hobbys. Er hat eine eigene kleine Werkstatt in seinem Garten. Sascha Klahn

"Ich hatte eigentlich nie Interesse daran, Löcher zu bohren oder mit dem Hammer auf einen Nagel zu hauen. Null. Aber als wir dann hier in Kiel das Haus gekauft haben, fing das an, dass ich plötzlich Lust hatte, Dinge selbst zu machen. So hat sich das dann über die Jahre entwickelt."

Nach seinem Achillessehnenriss arbeitete Hendrik unter anderem in seinem Garten am Comeback. Sascha Klahn

"Natürlich waren da auch Phasen dabei, wo du gar keine Lust mehr auf die Reha hast. Sechs Monate sind eine lange Zeit. Du bist Mannschaftssportler und auf einmal bist du ein Einzelsportler."

