"So gerne wir Klarheit haben: Wir müssen das aushalten"

Auch zwei Tage nach dem deutschen Viertelfinal-Aus dauert die Debatte über das nicht geahndete Handspiel des Spaniers Marc Cucurella an. DFB-Regelexperte Lutz Wagner ordnet die Szene ein.

kicker: Eine althergebrachte Redensart lautet: Abseits ist, wenn der Schiri pfeift. Gilt das mittlerweile nicht vielmehr fürs Handspiel, Herr Wagner?

Lutz Wagner: Richtig ist, dass es beim Abseits dank der fortgeschrittenen Technik und messbarer Kriterien immer weniger Zweifelsfälle gibt. Das ist beim Handspiel anders Hier bleibt vieles im Ermessensbereich des Schiedsrichters. Und mit dessen Entscheidung müssen wir dann alle leben.

Also auch damit, dass Anthony Taylor nach dem Handspiel des Spaniers Marc Cucurella im EM-Viertelfinale keinen Strafstoß für Deutschland pfiff.

Ja. Das ist in meinen Augen ein Paradebeispiel dafür, dass es nicht nur Schwarz oder Weiß gibt. Ich hatte am Samstag eine Lehrveranstaltung mit den Schiedsrichtern der Junioren-Bundesligen, alles intelligente Jungs zwischen 17 Jahren und Anfang 20. Da haben wir zwei Gruppen gebildet und ein kleines Spiel gemacht: Eine Gruppe sollte Argumente pro Strafstoß nennen, die andere Argumente dagegen. Die Diskussion endete beim Stand von 8:8. Das hat mich in meiner Ansicht bestätigt: Egal wie der Schiedsrichter entschieden hätte, man könnte und müsste dafür Verständnis aufbringen. Und: es war definitiv kein Fall für den VAR.

Es ist ganz schwer, bestimmte Argumente höher oder geringer zu gewichten. Lutz Wagner

Allerdings heißt es in solchen Zweifelsfällen oft auch: Es gibt eine bessere und eine schlechtere Entscheidung…

… aus deutscher Sicht wäre die Antwort darauf natürlich klar (schmunzelt).

Und aus Schiedsrichter-Perspektive ?

Meines Erachtens ist es ganz schwer, in diesem Fall bestimmte Argumente höher oder geringer zu gewichten als andere. Also zum Beispiel die kurze Distanz und die Härte des Schusses gegenüber der Tatsache, dass Cucurella Orientierung zum Ball hatte. Für mich bleibt das eine 50:50-Entscheidung. Und so gerne wir Klarheit haben im Leben: Am Ende müssen wir das einfach aushalten.

ARD-Experte Thomas Hitzlsperger behauptet, in neun von zehn Fällen wäre Strafstoß gepfiffen worden. Muss das ein Schiedsrichter dann im Sinne der Einheitlichkeit nicht berücksichtigen?

Ich gebe Hitzlsperger insofern Recht, als dass in vergleichbaren Szenen vermutlich häufiger gepfiffen wird. Der Schiedsrichter muss im konkreten Fall aber natürlich allein seiner Wahrnehmung auf dem Platz folgen.

Mit der Vielzahl von Kriterien ist es eben auch komplizierter geworden. Lutz Wagner

Vor 15 bis 20 Jahren wäre vermutlich weniger diskutiert geworden. Damals hieß es: Angeschossen - weil die Hand nicht zum Ball ging.

Wahrscheinlich, ja. Mit der Vielzahl von Kriterien, etwa unnatürlicher Vergrößerung der Abwehrfläche, können wir vieles oft besser begründen und letztlich gerechter entscheiden. Aber es ist im Einzelfall eben auch wesentlich detaillierter und damit komplizierter geworden.

Spricht es nicht für Unnatürlichkeit oder gar Absicht, dass Cucurella seinen rechten Arm ganz dicht am Körper hat, den linken aber nicht, wie ZDF-Experte Manuel Gräfe anmerkt?

Das ist prinzipiell ein absolut schlagendes Argument. Aber: Cucurella hat seinen Oberkörper leicht nach links geneigt. Dabei ist es wiederum natürlich, dass der rechte Arm komplett anliegt, der linke aber nicht.

Julian Nagelsmanns Gedanke hat definitiv etwas für sich. Lutz Wagner

Würden Sie die Szene anders bewerten, wenn sie sich insgesamt noch näher am Tor abgespielt hätte, Cucurella also - bei gleichbleibender Distanz zum Schützen - womöglich gar auf der Linie gestanden hätte?

Rein regeltechnisch würde das keine Rolle spielen.

Julian Nagelsmann fordert, die Strafstoß-Frage künftig auch davon abhängig zu machen, ob der Ball ins Tor gegangen wäre oder nicht.

Man sollte immer genau zuhören, wenn Praktiker einen Vorschlag machen. Egal ob es Trainer sind, Spieler oder Schiedsrichter. Nagelsmannns Gedanke hat definitiv etwas für sich. Wir unterscheiden ja auch bei Fouls: Wurde eine Torchance vereitelt oder nicht? Beim Handspiel wäre es für den Schiedsrichter dann noch ein Kriterium mehr, das er zu bewerten hat. Ob das praktikabel ist, lässt sich aus dem Stand nicht beantworten. Man sollte es jedenfalls zuvor in der Praxis testen, ehe man es ins Regelwerk aufnimmt.