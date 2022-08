So geht Union Berlin den Deadline Day an

Am 1. September schließt um 18 Uhr das Transferfenster für deutsche Klubs. Danach können nur noch vereinslose Profis unter Vertrag genommen werden. Bei Union Berlin wird wahrscheinlich nur noch wenig Bewegung in den Kader kommen.

Allerdings gibt es im Aufgebot der Eisernen ein paar Wackelkandidaten, die den Verein auf den letzten Metern der Transferperiode noch verlassen könnten. Denn einige Akteure standen bislang noch nicht einmal im Spieltagskader.

So zum Beispiel Kevin Möhwald, Tymoteusz Puchacz und Rick van Drongelen. Natürlich erhofft sich das Trio Spielzeit. "Abgänge sind nicht auszuschließen. Es ist möglich, aber auch nicht unbedingt sicher", sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, dem kicker. Theoretisch können auch Bundesliga-Profis nach dem 1. September noch gehen, sofern sie in eine Liga wechseln, in der die Transferperiode ein wenig länger läuft.

Dass noch ein neuer Spieler zum Kader dazustößt, ist laut Ruhnert unwahrscheinlich. "Ich möchte es aber nicht zu 100 Prozent ausschließen, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit eher gering", so der 50-Jährige, der gleichzeitig aber auch betont: "Wenn sich noch jemand verändern will und wir dann zu wenig Spieler auf den einzelnen Positionen haben, müsste man sich nochmals Gedanken machen." Bis das Transferfenster schließt, bleibt es also spannend. Auch bei Union Berlin.