So geht's bei Hertha jetzt weiter

Das Worst-Case-Szenario zeitweiliger Handlungsunfähigkeit ist abgewendet. Trotzdem stellen sich bei Hertha BSC nach der Mitgliederversammlung viele Fragen. Die Wichtigste: Wer wird neuer Präsident?

"Eine Stimmung wie in der Ostkurve" erlebte der "Tagesspiegel" und bilanzierte am Tag danach: "Hertha BSC bleibt ein Verein in Aufruhr." Denkwürdige siebeneinhalb Stunden dauerte die Mitgliederversammlung am Sonntag. Die Zusammenkunft von knapp 3000 Mitgliedern in der Messehalle 20 war laut, kontrovers, emotional, für einige Granden schmerzhaft - und sowohl ein Beleg der Zerrissenheit als auch ein Signal des Neustarts. "Wir können es nur zusammen schaffen. Wenn wir es gegeneinander machen, werden wir uns zerfleischen. Dieser Verein kann viel mehr", unterstrich Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic - und brachte die Essenz der drei sportlich zutiefst ernüchternden Jahre seit dem Einstieg des Investors Lars Windhorst im Sommer 2019 auf den Punkt: "Man kann nicht vom Dach anfangen zu bauen, auch wenn man viel Kapital bekommt."

Einigkeit nach innen und außen, eine bessere Kommunikation (intern und mit dem Investor), mehr Nähe zu den Mitgliedern, eine straffere Kontrolle der Geschäftsführung: Es wurde in hehren und oft reuevollen Worten viel in Aussicht gestellt und Besserung gelobt. Skepsis der Basis klang angesichts der Fehlentwicklung immer wieder an. Und Bonmots gab es auch. „Da wurde die Kohle aus dem Fenster geschmissen, als wenn es kein Morgen mehr gibt - für Spieler, die ganz schnell wieder von gestern waren", sagte Aufsichtsratsmitglied Klaus Brüggemann. Hertha hat die Klippe drohender Handlungsunfähigkeit umschifft. Aber die Arbeit geht jetzt erst so richtig los.

Manske wurde in Mithaftung für Gegenbauer genommen

Präsidium: Nach dem Rücktritt von Langzeit-Präsident Werner Gegenbauer fünf Tage vor der Mitgliederversammlung warf am Sonntag dessen langjähriger Vize Thorsten Manske hin. Der Abwahlantrag gegen ihn hatte zwar die formal erforderliche Dreiviertelmehrheit verfehlt, aber 64,2 Prozent Ja-Stimmen bekommen. Manske wurde sicht- und hörbar in Mithaftung für Gegenbauer genommen. Seine eigenen, taktisch nicht durchgehend klug komponierten Wortbeiträge („Wir sind nicht zusammengekommen, unseren Verein mit Schwung an die Wand zu fahren.“) forcierten seinen Untergang. Manske, der für viele Mitglieder nach Gegenbauer der größte Buhmann der alten Führungscrew war, hat dem Vernehmen nach bislang ein großes Pensum im Präsidium geleistet. Seinen Abgang bedauern klubintern nicht wenige. Weit weniger abgestraft wurden die fünf einfachen Präsidiumsmitglieder Anne Jüngermann (17,7 Prozent Ja-Stimmen für eine Abwahl), Fabian Drescher (20,7 Prozent), Peer Mock-Stümer (30,1 Prozent), Ingmar Pering (32,7 Prozent) und Norbert Sauer (49,7 Prozent), die sich - in teils fragwürdigem Tempo - vom langjährigen Patriarchen Gegenbauer distanzierten.

Kandidiert Mock-Stümer als Präsident?

Das Quintett bleibt an Bord und Hertha damit handlungsfähig. Mock-Stümer wird - mit Pering als möglichem Vize - ein latentes Interesse am Amt des Präsidenten nachgesagt. Der neue Mann an der Spitze wird auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni gewählt, dort wird das Präsidium auf neun Mitglieder aufgestockt. Der Aufsichtsrat wird die neuen Kandidaten zuvor sichten, Bewerbungen müssen bis 14 Tage vor der Versammlung eingegangen sein. Wer hat das Zeug zum Präsidenten? Das ist die Gretchenfrage der kommenden Wochen. Gesucht wird jemand mit Führungsstärke und Reputation, der kommunikative, integrative und unternehmerische Kompetenz bündelt und den zerrissenen Klub befriedet. Klar ist: Nach Kay Bernstein werden in den kommenden zwei Wochen weitere Kandidaten aus der Deckung kommen.

Aufsichtsrat: Das Kontrollgremium hat das, was das Präsidium noch sucht: personelle Stabilität. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Torsten-Jörn Klein (Vorsitzender), Ex-Profi Andreas Schmidt, Scott Körber und Klaus Brüggemann wurden am Sonntag erneut gewählt. Neu dabei ist Renate Döhmer, die Bernd Schiphorst ersetzt. Unter den drei bei der Wahl geschlagenen Kandidaten war mit dem in Wien geborenen Medien-Manager Oliver Herrgesell (u.a. RTL Group, Time Warner) jemand, dessen Berufsbezeichnung wie gemacht schien für eine Aufgabe bei Hertha BSC: Reputations-Manager. Der Aufsichtsrat war zuletzt klar auf Distanz zu Gegenbauer gegangen. Die Klein von manchen nachgesagten Ambitionen auf das Präsidenten-Amt können seit Sonntag ad acta gelegt werden. Auf die konkrete Nachfrage eines Mitglieds sagte der frühere Gruner+Jahr-Manager: "Ich habe nicht vor, mich als Präsident für Hertha BSC zu bewerben. Ich gebe zu, dass ich vor zwei Jahren darüber nachgedacht habe." Jetzt nicht mehr, denn: "Ich möchte nicht die Lösung sein, sondern Teil der Lösung."

Brüggemann: "Das Team Bobic ist jetzt in der Bringschuld"

Geschäftsführung: Sport-Geschäftsführer Bobic zeigte sich in seiner Bilanz angemessen selbstkritisch: "Wir haben nicht geliefert. So quälend lange, wie die Mitgliederversammlung ist, so quälend lang war auch die Saison. Dafür trage ich komplett die Verantwortung." Bobic steht nach Platz 16, dem Fehlschuss mit 13-Spiele-Trainer Tayfun Korkut und zwei alles andere als optimal gelaufenen Transferperioden unter Druck. In seinem zweiten Jahr als Verantwortlicher muss vieles besser laufen. Seinen Wunschtrainer Sandro Schwarz (zuletzt Dynamo Moskau) bekommt er. "Das Team Bobic ist jetzt in der maximalen Bringschuld", sagte Aufsichtsrat Brüggemann und beleuchtete auch die horrenden Personalkosten kritisch: "Wir müssen mehr Umsatz und Erfolg generieren, sonst ist das Konstrukt zu teuer."

Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller, der zum 31. Oktober geht, erhielt bei seiner 50. und letzten Hertha-Mitgliederversammlung Ovationen. CEO Carsten Schmidt ging im Oktober, Schiller folgt im Herbst: Hertha wird sich in der Geschäftsführung neu aufstellen. Ob einer oder zwei neue Geschäftsführer kommen, ist intern noch nicht final entschieden. Robert Schäfer (zuletzt Hannover, davor u.a. Düsseldorf, Dresden, 1860 München), der schon vor Schmidts Installierung 2020 in der engeren Wahl - wohl auf Platz drei - war, ist erneut ein CEO-Kandidat. Bielefelds kaufmännischer Geschäftsführer Markus Rejek wäre als Schiller-Nachfolger grundsätzlich interessant gewesen, ist aber vom Markt. Er wechselt im Dezember in die Geschäftsführung des 1. FC Köln. Dass ein neuer CEO kommen soll, findet bei Investor Windhorst Anklang. Dessen Sprecher Andreas Fritzenkötter sagte dem kicker am Montag: "Lars Windhorst hat seinerzeit auch die Berufung von Carsten Schmidt als CEO unterstützt. Er hält die Besetzung dieser Position grundsätzlich für sinnvoll."

Tennor begrüßt die geplante Neubesetzung der CEO-Position

Investor: Windhorst, selbst Hertha-Mitglied, sprach am Sonntag erstmals zu den Mitgliedern und wurde von den Ultras im Saal bei seinen Ausführungen massiv gestört. Pfiffe, Buhrufe, Zwischenrufe, ein Plakat mit Windhorsts durchgestrichenem Konterfei: Es ging tumultartig zu, als der Mann, der seit 2019 insgesamt 375 Millionen Euro in den Klub gepumpt hat, redete. Dirk Lentfer, der Versammlungsleiter, erteilte den Ultras einen Ordnungsruf. Windhorst konterte gelassen mit Blick auf die Störer: "Ihr Jungs, da rechts, ihr habt doch an dem Applaus gemerkt, dass ihr in der Minderheit seid." In der Tat bekam Windhorst auch viel Beifall aus dem Plenum zu hören. Dass der krawallige Empfang der Ultras Windhorst die Lust auf Hertha in irgendeiner Form vergällt, ist ausgeschlossen.

"Er hat sich über den Zuspruch vieler Mitglieder gefreut, sowohl in den Wortbeiträgen als auch in vielen Einzelgesprächen", so Fritzenkötter. "Dass es auch Leute gibt, die sein Engagement ablehnen, ist ja keine neue Erfahrung. Einige waren zwar sehr laut, aber zahlenmäßig eindeutig in der Minderheit. Wir sind überzeugt, dass die Mehrheit der Mitglieder damit umzugehen weiß." Am Sonntag hatte Windhorst eine weitere Finanzspritze in Aussicht gestellt: "Wenn es einen richtigen Neustart gibt, werde ich auch weiteres Eigenkapital investieren." Am Montag präzisierte Fritzenkötter: "Die Forderung nach einem Neuanfang als Voraussetzung bezieht sich nicht auf den Austausch einzelner Personen. Eine neue Hertha-Führung bzw. neue Geschäftsführung sollte Vorschläge für die zukünftige Zusammenarbeit machen. Darüber werden wir dann diskutieren." Die Frage, die auch klubintern im Raum steht: Welche seiner Anleger muss Windhorst in nächster Zeit womöglich bedienen - und welche Priorität hat für ihn Hertha nach drei verschenkten und verkorksten Jahren?