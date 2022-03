So geht es in der Regionalliga Nord weiter

Die Qualifikation ist gespielt, in der Gruppe Nord und der Gruppe Süd der Regionalliga Nord haben sich die Vereine für die Meister- oder die Abstiegsrunde platziert. So geht es nun im Norden weiter.

Mit Eintracht Norderstedt gegen den Heider SV (2:0) am vergangenen Sonntag hat die Regionalliga Nord ihre beiden Gruppen endgültig abgeschlossen, ab dem kommenden Wochenende geht es in die entscheidende Phase. Ein Teilnehmer an den Aufstiegsspielen für die 3. Liga gegen den Ersten der Regionalliga Nordost wird in der Meisterrunde gesucht, bis zu fünf und mehr Absteiger in die Oberliga gilt es in der Abstiegsrunde zu ermitteln.

"Wir sind in Anbetracht der Umstände recht gut, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Runden gekommen", meinte Spielklassen-Spielleiter Jürgen Stebani, der sich optimistisch zeigt, "dass wir mit den beiden neuen Staffeln auch gut durch den Rest der Spielzeit kommen."

Punkte aus den Duellen gegen Teams der jeweiligen neuen Staffel gehen mit

Die Vereine nehmen die Punkte aus den Spielen in der Gruppe Nord und Süd gegen die Teams mit, die sich mit ihnen in der Meister- oder Abstiegsrunde gruppieren. Die Partien bis zum Saisonende finden also in Hin- und Rückspiel gegen jene Teams der Runde statt, gegen die noch nicht gespielt wurde.

Abstiegsrunde mit elf Vereinen ab dem 5. März

Los geht es am 5. März mit der Abstiegsrunde, in der elf Vereine spielen. Der SSV Jeddeloh II und der SV Drochtersen/Assel haben mit 18 Punkten die beste Ausgangsposition mit Blick auf den Klassenerhalt, für den Heider SV sieht es bei bislang nur fünf gesammelten Zählern nicht gut aus.

Meisterrunde mit zehn Vereinen ab dem 12. März

In der Meisterstaffel, die am 12. März mit zehn Klubs startet, hat der VfB Oldenburg mit 17 Zählern zum Auftakt die Nase vorne, Werder Bremen II lauert nur einen Zähler dahinter. Drittliga-Absteiger VfB Lübeck, der sich im letzten Moment beim 2:2 gegen Drochtersen/Assel noch das Ticket für die Meisterrunde gesichert hatte, wird bei derzeit nur sieben Zählern die sofortige Rückkehr wohl kaum bewerkstelligen können.