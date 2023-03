So geht es in der Champions League weiter: Drei UEFA-Auslosungen am 17. März

An diesem Dienstag steigen die ersten Rückspiele im Achtelfinale der Champions League. Wie geht es für die Gewinner weiter?

Auch bei der Champions-League-Viertelfinalauslosung wäre der BVB gerne wieder im Topf. AFP via Getty Images

Die Viertelfinalpaarungen werden von der UEFA am 17. März um 12 Uhr in Nyon (LIVE!-Ticker bei kicker) durchgeführt.

Auch Bundesliga-interne Duelle wären im Viertelfinale möglich

Genauer gesagt steigen an diesem Tag gleich drei Auslosungen: wer im Viertelfinale aufeinandertrifft (11./12. und 18./19. April), die Gewinner welcher Duelle sich danach im Halbfinale gegenüberstehen (9./10. und 16./17. Mai) und schließlich, wer im Finale am 10. Juni in Istanbul offiziell als Heimmannschaft geführt wird.

Im Viertelfinale gibt es anders als beim Achtelfinale keine Setzliste mehr, und auch Duelle mit Klubs aus derselben Liga sind möglich.

Im Achtelfinale ist die Bundesliga neben dem BVB mit dem FC Bayern (diesen Mittwoch gegen Paris St. Germain), RB Leipzig (nächsten Dienstag bei Manchester City) und Eintracht Frankfurt (nächsten Mittwoch bei der SSC Neapel) vertreten.

Auch die Premier League hat noch ein Quartett im Rennen (Tottenham, Chelsea, Liverpool, ManCity).