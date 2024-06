So geht es für Deutschland ab dem EM-Achtelfinale weiter

Die deutsche Nationalelf steht im EM-Achtelfinale und wird in der Gruppe A mindestens Zweiter. Für die K.-o.-Runde bleiben damit zwei Wege.

Zwei Spiele, zwei Siege, 7:1 Tore - viel souveräner hätte die deutsche Nationalmannschaft ihre ersten beiden Aufgaben bei der Heim-EM kaum lösen können. Der vorzeitige Achtelfinaleinzug ist nach dem 5:1 gegen Schottland und dem 2:0 gegen Ungarn der verdiente Lohn - nun peilen Toni Kroos & Co. am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Frankfurt noch den Gruppensieg an, für den bereits ein Unentschieden genügt.

Doch wie geht es nach dem Achtelfinale weiter? Abhängig davon, ob die DFB-Auswahl Erster oder Zweiter wird - auf Platz drei kann sie nicht mehr abrutschen -, ergeben sich folgende Szenarien:

Szenario 1: Gruppensieg

Achtelfinale am 29. Juni um 21 Uhr in Dortmund

Gegner: Zweiter der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien, Serbien)

Viertelfinale am 5. Juli um 18 Uhr in Stuttgart

Gegner: Sieger der Gruppe B (Spanien, Italien, Albanien, Kroatien) oder ein Gruppendritter

Halbfinale am 9. Juli um 21 Uhr in München

Gegner: Zweiter der Gruppe D (Niederlande, Frankreich, Polen, Österreich), Zweiter der Gruppe E (Rumänien, Slowakei, Belgien, Ukraine), Sieger der Gruppe F (Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien) oder ein Gruppendritter

Szenario 2: Gruppenzweiter

Achtelfinale am 29. Juni um 18 Uhr in Berlin

Gegner: Zweiter der Gruppe B (Spanien, Italien, Albanien, Kroatien)

Viertelfinale am 6. Juli um 18 Uhr in Düsseldorf

Gegner: Sieger der Gruppe C (England, Dänemark, Slowenien, Serbien) oder ein Gruppendritter

Halbfinale am 10. Juli um 21 Uhr in Dortmund

Gegner: Sieger der Gruppe D (Niederlande, Frankreich, Polen, Österreich), Zweiter der Gruppe F (Türkei, Portugal, Tschechien, Georgien), Sieger der Gruppe E (Rumänien, Slowakei, Belgien, Ukraine) oder ein Gruppendritter

Für das Achtelfinale könnte sich der Gruppensieg also bereits lohnen. Geht man davon aus, dass England in der Gruppe C seiner Favoritenrolle gerecht und Erster wird, würde auf Deutschland dann als erster K.-o.-Runden-Gegner Dänemark, Slowenien oder Serbien warten. Zwar würde die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch auf einen Gruppenzweiten treffen, wenn sie hinter der Schweiz nur Zweiter werden würde, dieser käme allerdings aus der starken Gruppe B und dürfte Spanien oder Italien heißen.