So funktioniert kicker Matchday

Spieler-Bewertung in Echtzeit, Live-Wechsel, Battles: Mit kicker Matchday hast du als Bundesliga-Manager alle Freiheiten. Hier erfährst du, welche spannenden Features dich in der App erwarten.

kicker Matchday, der neue Fantasy-Manager vom kicker, geht in seine dritte Saison - und das in der 1. und in der 2. Bundesliga. Miss dich mit Zehntausenden Managern, erlebe atemberaubende Spannung während der Bundesligaspiele und nutze alle Freiheiten, die du dir je erträumt hast: Spiel mit deinem kompletten Lieblingsklub, wechsele live ein und aus und nutze dein Fußballwissen, um Top-Talente weiterzuentwickeln.

Hier kannst du dir die kicker Matchday-App aus dem Store laden und kostenlos managen. Alle Infos, Statistiken und Tipps und Tricks findest du auf kicker-matchday.de.

Hier kannst du dir die kicker Matchday-App aus dem Store laden und kostenlos managen. Alle Infos, Statistiken und Tipps und Tricks findest du auf kicker-matchday.de.

Hier kannst du dir die kicker Matchday-App aus dem Store laden und kostenlos managen. Alle Infos, Statistiken und Tipps und Tricks findest du auf kicker-matchday.de.

Hier kannst du dir die kicker Matchday-App aus dem Store laden und kostenlos managen. Alle Infos, Statistiken und Tipps und Tricks findest du auf kicker-matchday.de.