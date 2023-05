So früh schon so gut: Lückenkempers 11,00 macht Hoffnung

Noch nie ist Gina Lückenkemper so früh in der Saison so schnell unterwegs gewesen wie nun in Atlanta.

Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) hat ihre gute Frühform bewiesen. In 11,00 Sekunden stellte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Samstag in Atlanta eine Saisonbestleistung über 100 m auf. Noch nie war die 26-Jährige zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison so schnell unterwegs: Vier ihrer fünf Zeiten unterhalb der 11-Sekunden-Marke lief sie im August, ihren jüngsten DM-Titel holte sie im Juni 2022 in 10,99 Sekunden.

Lückenkemper erkannte aber noch Luft nach oben. "Ich bin mir sicher, dass ich heute noch ein Gespräch mit meinem Coach über meinen Start führen werde - damit wird er nicht happy sein. Nach 30 Metern kam ich gut rein, aber ich muss einfach noch den ersten Teil des Rennens hinbekommen. Dann bin ich mir sicher, dass ich auch unter 11 Sekunden laufen werden", sagte die Sprinterin.

Budapest wirft Schatten voraus

Die Top-Zeit war Lückenkemper im Vorlauf des stark besetzten Meetings gelungen, im Finale belegte sie in 11,16 Sekunden Platz fünf. Die deutsche Meisterin hatte im März auf die Hallen-EM in Istanbul verzichtet, um sich auf die Vorbereitung der Freiluftsaison zu konzentrieren. Höhepunkt ist die WM in Budapest (19. bis 27. August).