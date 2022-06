"So etwas macht man nicht": Schmadtke kontert Steffens Kritik

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat verärgert auf die öffentliche Kritik von Renato Steffen an Ex-Wölfe-Coach Florian Kohfeldt reagiert - und sieht in dieser Thematik auch einen Grund für die schwache letzte Saison.

Am Freitag sprach Renato Steffen im Rahmen einer Medienrunde bei der Nationalmannschaft der Schweiz sehr offen über das schwierige Verhältnis zu Ex-Trainer Florian Kohfeldt. Der Flügelspieler des VfL betitelte unter anderem das vergangene halbe Jahr als "eine der schwierigsten Phasen in meiner Karriere". Zudem habe der 30-Jährige noch nie solche Probleme mit einem Trainer erlebt.

Die Antwort auf diese negativen wie deutlichen Aussagen gab es am Montag. "Ich finde, so etwas macht man nicht", sagte Jörg Schmadtke der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Der Sport-Geschäftsführer der Wölfe zog außerdem eine Parallele zur abgelaufenen Spielzeit, die Wolfsburg nur auf einem enttäuschenden zwölften Platz beendete. "So, wie er sich äußert, skizziert er ganz gut das Problem, das wir in der vergangenen Saison hatten. Viele haben Probleme von sich weggeschoben, statt sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Auch Renato hätte es ganz gutgetan, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen."

Steffen spielt bereits seit Januar 2018 für den VfL, sein Arbeitspapier bei den Niedersachsen läuft noch bis Sommer 2023. Ob Neu-Trainer Niko Kovac mit dem Schweizer plant, ist noch offen. Auch der Spieler selbst denkt über eine Veränderung nach.