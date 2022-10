So erklärt Fischer den "Wahnsinn" von Köpenick

Union Berlin bleibt in der Bundesliga das Maß aller Dinge. So erklärt Trainer Urs Fischer den "Wahnsinn" von Köpenick.

In emotionaler Hinsicht wurde das Stadion An der Alten Försterei am Sonntagnachmittag "abgerissen", als Fans und Spieler des 1. FC Union Berlin den Last-Minute-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach nach dem 2:1-Siegtor von Danilho Doekhi in der 97. Minute ausgiebig feierten.

Die "Deutscher Meister wird nur der FCU"-Gesänge der Anhänger, die längst auch der eine oder andere Spieler mitträllert, sind noch immer nicht wirklich ernst gemeint. Aber dass die Wuhlheider inzwischen seit sieben Spieltagen die Tabelle der 1. Bundesliga anführen, ist aller Ehren wert.

Inzwischen geben sich auch immer mehr ausländische Medienvertreter die Klinke in die Hand, um das Phänomen Union aus der Nähe zu betrachten. Trainer Urs Fischer wurde nach dem Spiel von einem Reporter aus seiner Schweizer Heimat gefragt, wie er sich den aktuellen "Wahnsinn" erklärt. "Das kann ich nicht. Aber ich glaube, dass die Mannschaft versucht, in jedem Spiel an ihre Grenzen zu gehen. Wir haben ein tolles Stadion. Die Fans feuern uns unermüdlich an. Sie akzeptieren auch mal ein schlechtes Spiel von uns. Das gilt auch auswärts", sagte Fischer.

Ziel bleibt die 40-Punkte-Marke

Der Trainer gab zu, dass bei 26 Zählern nach zwölf Spieltagen einiges wirklich optimal gelaufen sei. Die Mannschaft werde aber nicht herumspinnen. Ziel bleibe weiter das Erreichen der 40-Punkte-Marke. Erst dann könne man über neue Ziele sprechen. "Es ist ein Punkt, dass die Mannschaft klar bleibt, obwohl sie zurzeit an erster Stelle steht. Sie kann es sehr gut einschätzen", so Fischer.

Die Wucht der Festung Alte Försterei, wo die Eisernen saisonübergreifend in der Bundesliga seit zwölf Spielen nicht verloren haben, bekamen spätestens in der zweiten Hälfte auch die lange in Führung liegenden Gladbacher zu spüren. "Generell war die zweite Halbzeit eine brutale Willensleistung von uns. Es wurde von Minute zu Minute packender und lauter auf den Rängen und griffiger von uns", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Am Donnerstag (21 Uhr) muss Union in der abschließenden Europa-League-Partie bei Royale Union Saint-Gilloise nach den Ausschreitungen in der Begegnung bei Malmö FF (1:0) offiziell allerdings ohne eigene Anhänger antreten. Den nötigen Siegeswillen dürften die Spieler dennoch nach Belgien mitbringen, erst recht nach dem emotionalen Spielende gegen die Borussia vom Niederrhein.