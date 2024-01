"So einen gibt's nur ganz selten"

Franz Beckenbauer ist tot. Sepp Maier, einer seiner langjährigen Weggefährten, schätzte den "Kaiser" sehr - und würdigte ihn 2015 im kicker.

Ich war 15 Jahre alt und er wohl gerade 14 geworden, als ich ihn zum ersten Mal wahrnahm. Es wurde über ihn intern ein wenig geredet: Es gibt da so einen Lockenkopf, der ist nicht schlecht, hieß es. Ich stand bereits in der Jugendmannschaft des FC Bayern im Tor, das waren eigentlich die 16- bis 18-Jährigen, aber da meine Leistung stimmte, spielte ich dort bereits mit. Nachdem wir die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen hatten, durften wir ein Jugend-Trainingslager in Sonthofen im Allgäu absolvieren, und ab da war der Franz bei uns voll dabei.

Mein erster Eindruck von ihm: Er wirkte fast ein wenig schüchtern. Vielleicht könnte man auch sagen: sehr gut erzogen. Obwohl er damals schon eine Freundin hatte, war er doch ein braver Bua, der bei der "Allianz" eine Lehre als Versicherungskaufmann absolvierte. Da meine spätere Frau Agnes dort auch arbeitete und ich sie oft von der Arbeit abholte, traf ich den Franz auch außerhalb des Sportplatzes immer wieder. Ich sehe ihn heute noch vor mir, wie er mit seiner kleinen Aktentasche rumgelaufen ist.

Der Franz war immer sehr umgänglich, und er hat jede Gaudi mitgemacht, auch wenn er nicht der Antreiber war. Die Anführer-Rolle hat er erst später übernommen. Auffällig war aber damals schon, dass er als Spieler nie aufgegeben hat. Auch wenn er schlecht gespielt hat - er hat sich nie hängen lassen, das hat ihm sein Charakter nicht erlaubt. Dass er auf dem Platz technisch perfekt und schnell war, hat man gleich gesehen. Auch sein Kopfballspiel war gut - wenn er hingegangen ist ...

Anfangs spielte der "Kaiser" als Rechtsaußen

Für mich war der Franz der beste Jugendspieler Deutschlands. Übrigens spielte er anfangs als Rechtsaußen, bevor er ins Mittelfeld wechselte und schließlich die Libero-Rolle entwickelte. Er wirkte mit seiner Spielweise überlegen, ja sogar arrogant, obgleich er es vom Wesen her nie war.

Später, als erfahrener Spieler, konnte der Franz auch grantig werden. Er war eben sehr spontan, hat oft geschimpft, aber alles auch sehr schnell wieder vergessen. Kaum einer war ihm böse, zumal man den Franz auch selber schwach anreden konnte. Er teilte aus, aber er konnte auch einstecken. Vom Sternzeichen ist er eben Jungfrau, wie meine Mutter: nie spinnert, stets ruhig, aber wenn etwas nicht passt, dann legen sie richtig los.

Der Franz, der Gerd und meine Wenigkeit - wir drei galten in der großen Zeit der 70er Jahre als das Rückgrat des FCB. Vor allem über den Weltklasse-Libero Beckenbauer wurde viel geschrieben, da bei ihm alles so leicht und elegant aussah. Er wurde der "Kaiser" genannt, oder auch die "Lichtgestalt", Begriffe, die er selbst im Inneren abgelehnt hat. Sein Manager Robert Schwan hat ihn geschäftlich geformt, auf ihn hat er gehört. Doch im Grunde seines Herzens ist er immer der Gleiche geblieben.

Menschen wie ihn gibt es nur ganz selten.

Diese Würdigung erschien in Teil 1 unserer Reihe "Legenden & Idole" im Jahr 2015.