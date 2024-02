"So ein dummer Fehler": Köllners Rüffel für Kayo

Ernüchterung beim FC Ingolstadt. Im Rennen um Platz 3 mussten die Schanzer eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Den Knackpunkt benannte Trainer Michael Köllner ganz klar.

Wer sich fragt, was dem FC Ingolstadt zu einer Spitzenmannschaft fehlt, der sollte sich die 2:3-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten SC Freiburg II genau ansehen. Nachdem die Schanzer einen frühen Rückstand in der ersten Hälfte noch zu einer 2:1-Führung drehten, brachte man sich in Hälfte zwei selbst um die Früchte der Arbeit.

Im Nachgang zürnte Michael Köllner: "Nach so einem Spiel brauchen wir uns keine Gedanken um Platz 3 machen." Sichtlich angefressen legte der FCI-Coach nach: "Wir haben am Ende durch eine Undiszipliniertheit das Spiel verloren." Dieser Vorwurf ging klar an den überraschend in die Startelf gerückten Bryang Kayo (kicker-Note 6,0).

Der Mittelfeldmann leistete sich binnen kürzester Zeit zwei gelbwürdige Fouls und flog nach 57 Minuten vom Platz. Erst nach dem zweiten Vergehen registrierte der Sünder, dass er bereits verwarnt war. Der bittere Beigeschmack der Ampelkarte war, dass Felix Keidel bereits für Kayo zur Einwechslung bereitstand.

"Da musst du die Finger weglassen. Wir haben schon den Wechsel draußen vorbereitet. Es war klar, dass wir ihn runternehmen. Und dann passiert so ein dummer Fehler", machte Köllner bei MagentaSport den Platzverweis für Kayo als Knackpunkt aus. "Wir haben alles in die richtige Richtung gebracht in der ersten Halbzeit nach dem frühen Rückstand. Mit Elf gegen Elf hätten wir das Spiel wahrscheinlich weiterhin so klar gespielt und es wäre wahrscheinlich kein 2:3 rausgekommen", haderte der 54-Jährige.

Duell mit Ulm

Auch Lukas Fröde stellte ernüchtert fest: "Wenn man ganz ehrlich ist, für ganz oben ist das auf diese Art und Weise ein bisschen zu wenig." Damit verharrt der FCI bei 39 Punkten, der Rückstand auf den Relegationsplatz ist auf acht Zähler angewachsen, da Ulm in Essen keine Federn ließ. Ausgerechnet gegen den Drittplatzierten gilt es nun, wieder etwas Boden gutzumachen. Eine spannende Aufgabe, die da in der Ausweichspielstätte in Aalen am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die Schanzer wartet.