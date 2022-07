"So ein dreckiger Sieg war mal wichtig"

Auch im vierten Spiel der Europameisterschaft blieb Torhüterin Merle Frohms ohne Gegentreffer. Aber diesmal war auch sehr viel Glück dabei.

Aus London berichtet Gunnar Meggers

Österreich war ganz nah am Torerfolg, traf dreimal das Aluminium des deutschen Tores. "Es hätte auch noch kippen können. Österreich war dran. Wir waren aber effizienter vor dem Tor", beschrieb Frohms hinterher die deutsche Erfolgsformel für den Einzug ins Halbfinale. Und: "Wir haben hinten konsequent verteidigt."

Vorne machte Alexandra Popp kurz vor Schluss den Deckel drauf, als sie einen Fehler von Österreichs Torhüterin Manuele Zinsberger nutzte, um für den 2:0-Endstand zu sorgen. "Die Erleichterung war sehr groß, als Poppi das zweite Tor gemacht hat", erzählt Frohms.

Es war Popps vierter Treffer im vierten Turnier-Spiel. "Poppi ist eine super wichtige Spielerin. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Präsenz gibt sie uns sehr viel", sagt die deutsche Nummer eins, die in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg auflaufen wird - und dann mit Popp zusammenspielt. "Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Wir wussten, dass Österreich alles reinhauen wird und wir das auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Nervosität gehört auch dazu, es ist ja ein K.-o.-Spiel", bilanziert Frohms, die nicht in jeder Situation ganz sicher wirkte.

"Für uns als Mannschaft war auch so ein dreckiger Sieg mal wichtig. Wir mussten auch mal schwierige Phasen überstehen. Und das haben wir super gut gemacht. Als Mannschaft hat uns das weitergebracht." Bleibt zu hoffen, dass im Halbfinale am Mittwoch in Milton Keynes hinten die Null stehen bleibt. Der deutsche Gegner wird am Samstag im vierten und letzten Viertelfinale zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande ermittelt.