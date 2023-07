So denken die DFB-Spielerinnen über die längeren Nachspielzeiten

Bereits in den ersten Partien der Weltmeisterschaft ist zu sehen: Der Trend, länger nachspielen zu lassen, setzt sich auch in Australien und Neuseeland fort. Die deutschen Nationalspielerinnen finden das gut.

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Was ihre Qualitäten beim Zeitspiel angeht haben Italienerinnen und Italiener Legendenstatus erreicht. Klar, dass Lena Lattwein bei dem Thema deswegen gleich an das Duell mit dem VfL Wolfsburg gegen die AS Rom denkt. "Wir haben mit dem VfL gegen die Italiener schon Spiele erlebt, bei denen wir uns gefreut hätten, wenn es noch zehn, zwölf Minuten mehr gegeben hätte", sagt die Mittelfeldspielerin und dürfte dabei vor allem ans 1:1 in der Gruppenphase der Champions League denken. Da gab es sechs Minuten Nachschlag - nicht genug. "Die konnten die Zeit sehr gut verschleppen", bestätigt Lattwein.

Mehr Zeit "grundsätzlich eine gute Sache"

Nicht jede Nation erhebt das Zeitschinden zum Kulturgut. Trotzdem wurde die FIFA aktiv und hielt ihre Schiedsrichter bei der Männer-WM im vergangenen Jahr in Katar erstmals dazu an, auf lange Unterbrechungen konsequent mit längeren Nachspielzeiten zu reagieren. Ein Vorgehen, das zur Norm werden soll. Auch in Australien und Neuseeland.

Beim torlosen Remis zwischen Kanada und Nigeria gab es satte neun Minuten, genauso viel wie beim Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen (1:0).

"Das ist grundsätzlich eine gute Sache und macht das Spiel fairer", glaubt auch Lattweins Klubkollegin Felicitas Rauch. Sie denkt bei dem Thema "an das Finale im vergangenen Jahr, wo es die Engländerinnen sehr gut gemacht haben". Im kicker-Liveticker war nach dem Führungstreffer der Lionesses in der Nachspielzeit zu lesen: "England spielt weiter ohne Konsequenz bei jeder Gelegenheit auf Zeit. Kelly, bereits verwarnt, schießt den Ball nach einer Abseitsentscheidung weg." Am Ende blieb es beim 2:1, Deutschland verlor das Finale.

Verständnis für die Engländerinnen

"Es wird intensiver werden, wenn die Minuten obendrauf kommen. Ich mache mir aber keine Gedanken, dass wir das physisch nicht bewerkstelligen können", sagt Rauch und betont: "Ich freue mich über jede Minute mehr, die wir spielen dürfen."

Das sieht auch Lattwein so, die längere Nachspielzeiten als "sehr fair" bezeichnet. In die Situation der Engländerinnen, auch mal einen knappen Vorsprung ins Ziel bringen zu müssen, kann sie sich aber auch hineinversetzen: "Es wird mental herausfordernder zu wissen: Man führt vielleicht 1:0 und es gibt 15 Minuten mehr. Ich habe aber keine Zweifel, dass uns das dann gelingen wird."