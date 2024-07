So bereitet sich der VfL Gummersbach auf die neue Saison vor

In der Saison 2024/25 könnte der VfL Gummersbach gleich zu Beginn die Ernte der starken Vorsaison einfahren: Das Team um Julian Köster, Kentin Mahé und Dominik Kuzmanovic spielt nämlich European-League-Quali. So bereiten sich die Gummersbacher darauf vor:

Julian Köster und Co. spielen in der Vorbereitung u.a. gegen den SC Magdeburg. picture alliance / Eibner-Pressefoto

In zwei Wochen beginnt für die Bundesliga-Mannschaft des VfL Gummersbach die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Gleich zu Beginn steht ein Trainingslager im Felsenland-Resort in Dahn/Pfalz auf dem Programm, bei dem der Fokus neben dem Sportlichen auch auf das Thema Teambuilding gesetzt wird.

Neben einigen Freundschaftsspielen nimmt der VfL auch an hochkarätigen Turnieren teil: Sowohl beim "Heide Cup" in Schneverdingen als auch am "Wartburg-Cup" in Eisenach ist das Team von Gudjon Valur Sigurdsson dabei.

Testspiele in Gummersbach sind derzeit nicht vorgesehen. Das erste Pflichtspiel der neu formierten Gummersbacher Mannschaft in der heimischen Schwalbe Arena findet entweder am ersten oder zweiten September-Wochenende statt. An diesen beiden Wochenenden wird die Qualifikationsrunde für die EHF European League ausgetragen, die aus einem Hin- und Rückspiel gegen einen noch zu ermittelnden Gegner besteht. Die Generalprobe dafür bestreitet der VfL gegen den SC Magdeburg.

Der Sommerfahrplan des VfL Gummersbach

22. Juli Trainingsauftakt

23. - 30. Juli Trainingslager (Felsenland-Resort in Dahn/Pfalz)

28. Juli, 17.00 Uhr VfL Gummersbach vs. TV Homburg (Dahn)

2. August, 18.30 Uhr Bergischer HC vs. VfL Gummersbach (Wuppertal)

9. - 11. August Heide-Cup (Turnier in Schneverdingen)

16. - 18. August Wartburg-Cup (Turnier in Eisenach)

21. August, 19.00 Uhr SC Magdeburg vs. VfL Gummersbach (Magdeburg)

31. August / 1. September Hinspiel Qualifikation EHF European League

7. September / 8. September Rückspiel Qualifikation EHF European League