So bereitet sich der SC Magdeburg auf die neue Saison vor

Der SC Magdeburg startet Ende Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Gegen wen der Triple-Sieger testet und welche Turniere er bestreitet:

Omar Ingi Magnusson und Co. starten Ende Juli in die Saisonvorbereitung. picture alliance / Marco Wolf

Am 22. Juli ist Trainingsauftakt beim SC Magdeburg. Das erste Testspiel folgt am 3. August: Dann trifft das Team von Bennet Wiegert auf einen Liga-Konkurrenten, den HC Erlangen. Am 9. August spielt der SCM gegen den Zweitligisten TuS N-Lübbecke.

Die Magdeburger werden auch zwei Vorbereitungsturnieren teilnehmen: Vom 16. bis 18. August sind sie beim Wartburg-Cup in Eisenach dabei. Neben dem Gastgeber, dem ThSV, testen dort auch der VfL Gummersbach und Skanderborg Aarhus Håndbold (Dänemark). Am 24. und 25. August ist der SCM bei einem hochkarätig besetzten Vierer-Turnier in Kassel im Einsatz - mit Industria Kielce, Pick Szeged und der MT Melsungen.

Dazwischen liegt die Saisoneröffnung in der Magdeburger Getec Arena: Beim "Hummel Cup 2024" am 21. August spielt der Meister gegen den VfL Gummersbach.

Der Vorbereitungsplan des SC Magdeburg

3. August (17 Uhr, Halle an der Saale): SC Magdeburg - HC Erlangen

9. August (18 Uhr, Bernburg): SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke

16. bis 18. August: Wartburg-Cup (Eisenach)

21. August (19 Uhr, Getec Arena): SC Magdeburg - VfL Gummersbach

24. und 25. August: Vierer-Turnier (Kassel)