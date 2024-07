So bereitet sich der 1. VfL Potsdam auf die Saison 2024/25 vor

Bald beginnt für den 1. VfL Potsdam das Abenteuer 1. Handball-Bundesliga. Schon nächste Woche ist Trainingsauftakt. So bereitet sich der Aufsteiger auf die anstehende Saison vor:

Maxim Orlov (links) und Co. spielen in der Vorbereitung u.a. gegen die Füchse. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nächste Woche startet der 1. VfL Potsdam mit der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 in der 1. Handball-Bundesliga. Nach der Leistungsdiagnostik zum Trainingsstart stehen für die VfL-Spieler bis zum Saisonstart viele verschiedene Trainingseinheiten, Testspiele und ein Turnier in der MBS Arena auf dem Plan.

Wie jedes Jahr startet die Saisonvorbereitung mit einem Medizincheck in der Berliner Charité und der Leistungsdiagnostik, die in der Hochschulambulanz der Universität Potsdam durchgeführt wird. Mit dabei sind auch die VfL-Neuzugänge Jannek Klein, Martin Tomovski und Youngster Max Günther.

Erster Härtetest gegen Eisenach

Die U20-Nationalspieler Marvin Siemer, Frederik Höler und Neuzugang Nicolas Paulnsteiner stoßen aufgrund der laufenden U20-EM erst am 22. Juli zur Mannschaft. Komplett geht es dann am 25. Juli ins Trainingslager nach Schaffhausen.

Der erste Härtetest findet dann am 31. Juli gegen den ThSV Eisenach in Eisenach statt, bevor das Team um Maxim Orlov in der zweiten Augustwoche ein viertägiges Trainingslager in Potsdam absolviert.

Turnier mit Füchsen und Bjerringbro-Silkeborg

Highlight der Vorbereitung ist ein Turnier mit den Füchsen Berlin und dem dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg. Das Duell der Kooperationspartner wird traditionell in der MBS Arena stattfinden und zusätzlich mit Silkeborg zum Turnier ergänzt. Vom 15. bis 17. August können die heimischen Fans dabei also erstmalig das Potsdamer Team in dieser Saison anfeuern.

Das erste Pflichtspiel für den 1. VfL Potsdam ist die 1. Runde des DHB-Pokals am 23. August auswärts gegen den HC Empor Rostock. Die Partie gegen den Drittligisten wird um 19 Uhr in der Fiete-Reder-Halle Marienehe in Rostock angepfiffen. Die 1. Handball-Bundesliga startet dann am ersten September-Wochenende mit dem ersten Spieltag in die Saison 2024/25.

Der Sommerfahrplan des 1. VfL Potsdam

Montag, 15. Juli - Media Day

Dienstag, 16. Juli - Leistungsdiagnostik/Medizincheck

Donnerstag, 18. Juli - Trainingsstart

Donnerstag, 25. Juli bis Sonntag, 28. Juli - Trainingslager in Schaffhausen

Mittwoch, 31. Juli - Testspiel ThSV Eisenach gegen VfL Potsdam in Eisenach (19.30 Uhr)

Donnerstag, 8. August bis Sonntag, 11. August - Trainingslager in Potsdam

Donnerstag, 15. August - Testspiel VfL Potsdam gegen Füchse Berlin in Potsdam (18.00 Uhr)

Freitag, 16. August - Testspiel VfL Potsdam gegen Bjerringbro-Silkeborg (18.00 Uhr)

Samstag, 17. August - Testspiel Füchse Berlin gegen Bjerringbro-Silkeborg (15.00 Uhr)

Freitag, 23. August - DHB-Pokal HC Empor Rostock gegen VfL Potsdam (19.00 Uhr)