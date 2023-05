So angreifbar wird der FC Bayern nicht mehr sein

Dramatik bis zum Schlusspfiff: Während die Münchner trotz einer mäßigen Saison jubeln, hat Borussia Dortmund eine historische Chance vergeben.

Die emotionalste Meisterschaft sei seine erste 2010 gewesen, diese aber mit Sicherheit die irrste, sagte Thomas Müller am Ende einer Achterbahnfahrt der Gefühle und mit seiner zwölften Schale in der Vita. Ein Nachmittag, der spannend begann und dramatisch endete, großer Knall auf Vorstandsebene beim Rekordmeister inklusive.

Müller, Kimmich, Ulreich und Stanisic mit Feuer dabei

Müller und Trainer Thomas Tuchel verglichen die 95 Minuten ihrer Bayern in Köln mit dem kompletten Saisonverlauf. Gut begonnen, stark nachgelassen, irgendwie durchgewurschtelt. Bei Halbzeit waren sie plötzlich wieder Meister, weil Kinglsey Coman früh für die Führung gesorgt hatte und Mainz mit 2:0 in Dortmund führte. Mit dem 1:0 im Rücken verfielen die Münchner jedoch wieder in die seit Wochen gewohnte Schlampigkeit, machten viele Fehler und wirkten nicht wie eine Mannschaft, die unbedingt den Titel möchte. Okay, Müller und Joshua Kimmich als Ausnahmen, dazu die heftig mitfiebernden Sven Ulreich und Josip Stanisic auf der Bank, wie Kölns Geschäftsführer Christian Keller nach der Partie anmerkte.

Die verdiente Quittung bekamen die Bayern nach einem tolpatschigen, unnötigen Handspiels von Serge Gnabry in Form des zehnten Elfmeters gegen sie in dieser Saison, typisch. Zu einer Reaktion schien das Team nicht mehr fähig, Leroy Sané vergab fahrlässig das 2:1. Doch Sekunden später explodierten die Emotionen nach einer feinen Einzelleistung Jamal Musialas, der Schuss ins Meisterglück.

Ausgerechnet der Form suchende Hochbegabte

Ausgerechnet der Hochbegabte, der zuletzt mit seiner Form kämpfte, weshalb ihn Tuchel aus der Startelf nahm. Wobei er sich feinen Fußballer als Joker in der Hinterhand haben wollte, wie er anmerkte. Alles richtig gemacht. Die Ironie: Die Bayern feierten ausgelassener als bei manch frühzeitig eingetüteter Meisterschaft. Nach einer Saison, die Tuchel bei aller Freude nicht als zufriedenstellend einstufte. Das sagt sehr viel über die Qualität der Bundesliga aus, das darf dieser historische Nachmittag nicht übertünchen. Die Münchner schwächelten wie seit 2010/11 nicht mehr, trotzdem reichte es erneut. Dafür entschuldigen werde er sich nicht, sagte Müller, müssen er und sein FCB auch nicht.

Die Bayern sind schon oft nach bitten Niederschlägen aufgestanden, gelingt das auch dem BVB? Wer weiß, wann sich wieder die Chance bietet, vor dem Serien-Meister zu landen? Tuchel blickte eine Stunde nach dem Titel schon voraus und wirkte voller Tatendrang auf Verbesserungen im Bayern-Spiel.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren mitten in die Feier hinein schon Geschichte, der Verein stellt sich auf Vorstandsebene neu auf. Auch einmalig, diese Doppelentlassung, die mitten in den Titeltrubel dank einer kicker-Exklusivmeldung platzte. Die Mannschaft erfuhr davon erst in der Kabine, vorher hatte sie bei den stimmungsvoll verabschiedeten Kölnern Jonas Hector und Timo Horn mit Spalier gestanden.

Fußballherz, was willst Du mehr?

Die Bundesliga erlebte einen Nachmittag, wie sie ihn für ihr Image benötigte. Objektives Fußballherz, was willst Du mehr? Dramatik um die Schale, um den vierten Champions-League-Platz, im Abstiegskampf, wo das große Schalke nach nur einer Saison wieder in die Zweitklassigkeit muss und der VfB Stuttgart in die Relegation.

Dass am Ende wieder die Bayern jubelten, ist einzig dem BVB anzulasten und aus neutraler Sicht beinahe unverzeihlich. Der Vize muss nun mit dem Verlierer-Image leben. Beim FC Bayern dagegen hat die Zukunft mit dem Schlusspfiff begonnen. Man ahnt: So leicht wie 2022/23 werden sie es ihren Konkurrenten so schnell nicht mehr machen.