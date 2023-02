Snyder heuert bei den Hawks an

Quin Snyder ist der Nachfolger von Nate McMillan als Head Coach der Atlanta Hawks.

Der 56-jährige Snyder ersetzt Ex-Profi McMillan, der in der vergangenen Woche entlassen worden war. Seit der Trennung holte das Team unter Übergangslösung Joe Prunty zwei Siege in zwei Spielen.

Snyder, der in Georgia einen Fünfjahresvertrag erhält, war von 2014 bis 2022 Head Coach der Utah Jazz. In sechs der acht Spielzeiten schaffte der Klub aus Salt Lake City die Play-off-Qualifikation. 2013/14 arbeitete Quinn bereits als Assistenztrainer unter Mike Budenholzer für die Hawks. Damals spielte der heutige Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder seine erste NBA-Saison in Atlanta.

Die Hawks um Superstar Trae Young belegen aktuell mit knapp positiver Bilanz (31:30) Platz acht in der Eastern Conference und würden somit den Einzug in das Play-in-Turnier schaffen. Nächstes Spiel und damit Einstand für Snyder in Atlanta ist in der Nacht zum Mittwoch (1.30 Uhr MEZ) zu Hause gegen Ost-Rivale Washington Wizards.