Snooker-WM: Wilson und Jones stehen im Finale

Der Engländer Kyren Wilson und der Waliser Jak Jones stehen im Finale der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield.

Der 32 Jahre alte Wilson setzte sich im Halbfinale gegen seinen Landsmann David Gilbert (42) mit 17:11 durch und steht nach 2020 zum zweiten Mal im Endspiel. Jones (30) feierte durch ein 17:12 in der Vorschlussrunde gegen Stuart Bingham, den Weltmeister von 2015, den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Das Duell um den Titel startet am Sonntag ab 14 Uhr.

Wilson, die Nummer zwölf der Welt, hatte sich in der dritten Session am Freitag entscheidend auf 14:9 Frames abgesetzt. Mit drei gewonnen Frames in Serie sicherte sich "The Warrior" am Samstagnachmittag souverän den Sieg gegen den "Angry Farmer".

Der Weltranglisten-43. Jones ging mit einer 13:10-Führung in die Abendsession gegen Bingham (47), der zuvor den siebenmaligen Weltmeister Ronnie O'Sullivan im Viertelfinale aus dem Turnier geworfen hatte. Der Waliser rang daraufhin den letzten verbliebenen Titelträger im Turnier geduldig nieder - ist im Endspiel aber Außenseiter.