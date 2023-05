Snooker-Sensation: Comeback-König Brecel schlägt Selby und ist Weltmeister

Comeback-König Luca Brecel hat seinen sagenhaften Lauf bei der Snooker-WM mit dem Titelgewinn gekrönt.

Der belgische Herausforderer Luca Brecel steht an der Spitze der Snooker-Welt! Der 28-Jährige besiegte am Finaltisch des Crucible Theatres von Sheffield, der Stadt in der englischen Grafschaft South Yorkshire, am späten Montagabend den favorisierten Weltranglistenzweiten und viermaligen Champion Mark Selby (England) mit 18:15 Frames.

Brecel ist damit seit dem Australier Neil Robertson (2010) der erste Weltmeister, der nicht von der britischen Insel kommt.

Den großen Coup für dieses Kunststück gelang dem Außenseiter in der Nachmittags-Session dieses Montags, als Brecel seine Führung von 9:8 auf ganze 15:10 ausgebaut hatte. Die endgültige Entscheidung fiel dann am Abend.

Ein wenig Spannung kam allerdings noch auf: Brecel, der reihenweise Aufnahmen von mehr als 100 Punkten gespielt hatte, ließ Selby bis zum 16:15 zurück in die Partie kommen, bekam dann aber seine Nerven gerade rechtzeitig wieder in den Griff. Immerhin: Der Engländer hatte seinerseits am Sonntag mit dem ersten Maximum Break (147 Punkte) in einem WM-Finale Geschichte geschrieben. Die 147 Punkte sind in der Billard-Variante das perfekte Spiel.

Comebacks gegen Ikone O'Sullivan und Neuling Jiahui

Im Viertel- und Halbfinale hatte Brecel bereits beeindruckende Comebacks hingelegt. Zunächst war ihm gegen die englische Snooker-Ikone Ronnie O'Sullivan nach einem 6:10 durch sieben Frames in Serie ein 13:10 geglückt. "Der Belgier, der die Briten terrorisiert", nannte ihn danach die Zeitung "La Croix". O'Sullivan lobte Brecel als "den wahrscheinlich talentiertesten Spieler, den ich je gesehen habe".

Ehre, wem Ehre gebührt: Der klare Favorit Mark Selby gratuliert dem Außenseiter Luca Brecel zum Titel. AFP via Getty Images

Eine Runde später hatte Brecel zudem gegen den chinesischen WM-Debütanten Si Jiahui scheinbar aussichtslos sogar mit 5:14 hinten gelegen - und gewann doch 17:15. Es war die größte Aufholjagd der dokumentierten WM-Geschichte. "Ich könnte heulen. Es ist unfassbar, wie ich das geschafft habe", sagte er anschließend. Selby, Weltmeister von 2014, 2016, 2017 und 2021, hatte derweil im Halbfinale Mark Allen (Nordirland) ebenfalls 17:15. geschlagen.

Brecel ist ein ungewöhnlicher Champion, kein glatter Gentleman. Vor dem Turnier habe er "gefeiert" und sei teilweise erst um sechs oder sieben Uhr morgens ins Bett gegangen, zitierten ihn belgische Medien. Eine Aussage von ihm: "Ich habe mit meinen Freunden FIFA gespielt, getrunken und nicht trainiert."

Gut möglich, dass nun wieder ausgiebig gefeiert wird. Zumal es obendrein neben der heiligen Snooker-Trophäe noch einen Geldregen gibt: Brecel erhält als neuer Champion ein Preisgeld von 500.000 Pfund, das sind umgerechnet rund 570.000 Euro.