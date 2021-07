SMS nach Curaçao: So landete Bosz bei Olympique Lyon

Eine SMS in die Karibik, eine Videoschalte und zwei Langstreckenflüge waren nötig, dann war der Deal zwischen Peter Bosz und Olympique Lyon unter Dach und Fach.

Bayer Leverkusens früherer Trainer Peter Bosz hat im Urlaub in der Karibik vom Interesse seines neuen Klubs Olympique Lyon erfahren. Das erzählte der 57-jährige Niederländer in einem Interview der französischen Sportzeitung "L'Equipe". Zunächste habe er auf Curaçao eine SMS von Lyons Direktor für Fußball, Vincent Ponsot, erhalten. Es folgte eine Video-Schalte mit Präsident Jean-Michel Aulas und Sportdirektor Juninho.

Da hat man sich offensichtlich schnell angenähert und war auf einer Wellenlänge. Denn bereits am nächsten Tag sei er via Amsterdam nach Lyon geflogen. "Die guten Sachen gehen immer schnell", sagte Bosz in dem am Dienstagabend veröffentlichten Interview dazu. Bei Diskussionen über drei oder vier Wochen hätte er nicht an eine Verpflichtung geglaubt. So sei er zwei Tage später schon wieder im Flieger zurück in seinem Urlaubsdomizil gewesen und habe Videos von Olympique Lyon geschaut. Insgesamt waren damit für seine Unterschrift rund 16.000 km Flugkilometer nötig.



Beim einstigen französischen Serienmeister hat Bosz einen Vertrag bis 2023 erhalten. Als Tabellenvierter der Vorsaison ist Lyon allerdings nicht für die Champions League qualifiziert. Bayer Leverkusen hatte sich Ende März von Bosz getrennt.

Bei Lyon folgt der 57-Jährige auf Rudi Garcia, der nach der verpassten Qualifikation für die Champions League von seinem Amt zurückgetreten war. Bosz hatte während seiner aktiven Zeit drei Spielzeiten zwischen 1988 und 1991 für Toulon gespielt und deshalb der französischen Sprache mächtig.