Smolcic über die Bundesliga: "Viel schneller und aggressiver"

Seit einer Woche ist Hrvoje Smolcic in Frankfurt, der Kroate setzt sich hohe Ziele. Dafür will er alles einbringen - und an seiner offensichtlichsten Schwäche arbeiten.

Eines wurde bei der offiziellen Vorstellung von Hrvoje Smolic am Donnerstag schon einmal klar. Der kroatische Nationalspieler ist ein Mentalitätsspieler, der genau in das Profil des Europa-League-Siegers passt: "Grundsätzlich bin ich ein Spieler, der zu 100 Prozent bei der Sache ist", sagte der 21-Jährige, der Ende Mai für 1,7 Millionen Euro von HNK Rijeka zur Eintracht kam. Zwar weiß auch Smolcic trotz seiner jungen Jahre, dass es immer wieder Höhen und Tiefen zu durchschreiten gilt. Doch eines versprach er den Fans: "Ich werde immer alles für den Klub geben."

Fans, mit denen Smolcic, der mit Rijeka bereits zweimal kroatischer Pokalsieger geworden war, weitere Triumphe feiern möchte: "Frankfurt ist bekannt dafür, Titel zu gewinnen. Ich hoffe, dass ich zu weiteren Erfolgen beitragen kann." Dass die Umstellung auf den deutschen Fußball nicht leicht sein wird, ist dem Defensivspezialisten bewusst: "In der Bundesliga wird viel schneller und aggressiver gespielt", sagte er. Dies sei für ihn aber kein Hindernis, sondern eine Extra-Portion Motivation, "mich in Deutschland zu beweisen".

Smolcic in der Defensive flexibel einsetzbar

Hilfreich könnte für ihn dabei seine Flexibilität sein. Denn Smolcic ist in der Defensive auf mehreren Positionen einsetzbar. Zwar fühle er sich auf der linken Innenverteidigerposition in einer Dreierkette am wohlsten. Doch Smolcic kann auch in einer Viererkette die linke Außenbahn übernehmen und würde zudem "prinzipiell jede Position bekleiden, auf der ich gebraucht werde." Hauptsache sei es, dass er seine Stärken für die Mannschaft einbringen kann.

Zu diesen zählt er seine Spielübersicht und seine Antizipation. Seinen rechten Fuß nannte Smolcic dagegen seine augenscheinlichste Schwäche. "Aber man kann sich immer verbessern", fügte er an. Und auch in Sachen Deutsch will er zulegen. Zwar haben Smolcics Landsmann Krijstian Jakic und auch der Australier Ajdin Hrustic dank der gemeinsamen Sprache die Eingewöhnung erleichtert. "Ich möchte aber auf jeden Fall Deutsch lernen, um alle besser zu verstehen", sagte er.