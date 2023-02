Smith über seine Rolle: "Das liegt gefühlte 500 Jahre zurück"

Nach den ersten beiden Ligaspielen unter Neu-Trainer Fabian Hürzeler - jeweils ohne Gegentor - stimmt die Richtung beim FC St. Pauli. Eric Smith erklärt die Hintergründe.

1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg, 2:0-Erfolg gegen Hannover 96 vor eigener Kulisse - es läuft unter Fabian Hürzeler zum Rückrundenstart bei den Kiez-Kickern.

Der Nachfolger von Timo Schultz hat es zum Ziel erklärt, seine Mannschaft wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und defensiv zu stabilisieren. Was bis dato hervorragend gelungen ist.

Ein entscheidender Grund für zwei Siege ohne Gegentore ist die Zusammensetzung der Innenverteidigung: Eric Smith ist und bleibt der absolute Fixpunkt, Jakov Medic präsentiert sich nach problematischer erster Halbserie samt Schulteroperation wieder in jener Verfassung, die ihn ins Notizbuch einiger Bundesliga-Scouts gebracht hatte. Und: Karol Mets, Leihgabe des FC Zürich, erweist sich mit seiner Resolutheit als absoluter Gewinn.

Smith: "Wir haben mehr Energie"

"Die Spielidee von Fabian Hürzeler basiert viel auf Vertrauen, und er versucht, uns davon ganz viel einzuflößen und uns zu zeigen, dass wir gut genug sind, um Spiele zu gewinnen", wird Smith auf der Vereinswebsite zitiert. "Es hilft natürlich, wenn du so startest, wie wir es mit dem Sieg in Nürnberg getan haben. Auswärtsspiele waren in dieser Saison ja nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben mehr Energie, die auch der neue Trainer und die neuen Spieler ins Team reingebracht haben."

Ich bin in einem Alter, da ist es mir egal, wie es für mich läuft, solange wir Punkte holen. Eric Smith

Dass der schwedische Mittelfeldspieler nun hinten agiert, ficht den 26-Jährigen nicht an. "Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt und wo er der Meinung ist, dass wir dadurch die größte Chance haben, erfolgreich zu sein. Ich bin in einem Alter, da ist es mir egal, wie es für mich läuft, solange wir Punkte holen", sagt Smith. "Ich spiele da, wo das Team mich braucht. So sehe ich meine Rolle. Ich habe lange im Mittelfeld gespielt, ich mag die defensivere Position aber auch. In Schweden habe ich schon mal ein paar Spiele als zentraler Abwehrspieler absolviert, das liegt gefühlte 500 Jahre zurück."

Hohe Hürde Kaiserslautern

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die Hanseaten den 1. FC Kaiserslautern zu Gast. "Es wird ein schweres Spiel gegen einen starken Gegner. Sie haben in dieser Saison viele Punkte geholt", zollt Smith dem Tabellen-Vierten aus der Pfalz Respekt. "Im Hinspiel (1:2, d. Red.) waren wir nah dran, was mitzunehmen. Wir müssen so kämpfen, wie wir es in den letzten beiden Spielen getan haben. Dann haben wir auch die Chance, die drei Punkte am Millerntor zu behalten."