Smith kehrt zurück - aber wo?

Die wichtigste Personalie verkündete Fabian Hürzeler am Mittwoch vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 gleich zu Beginn. "Alle Feldspieler sind fit." Also wird auch Eric Smith in St. Paulis Startelf zurückkehren - offen ist nur, auf welcher Position.

Ans Millerntor geholt wurde der Schwede Eric Smith im Januar 2021 von Sportchef Andreas Bornemann als zentraler Mittelfeldspieler, mittlerweile ist er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten die herausragende Figur als Aufbauspieler aus der Dreierkette heraus. Dennoch ist noch nicht sicher, dass er nach seiner Zwangspause beim 2:0 in Elversberg wegen Adduktorenproblemen am kommenden Freitag auch in dieser Rolle wieder beginnt. Der Grund: Im zentralen Mittelfeld muss der gelbgesperrte Kapitän Jackson Irvine ersetzt werden. Ein Fall für Smith?

Als der Australier im September wegen eines Bänderrisses ausgefallen war, hatte Hürzeler dessen Landsmann Connor Metcalfe - sehr erfolgreich - ins Zentrum neben Marcel Hartel beordert. Aber: Zuletzt überzeugte Metcalfe auf der Außenbahn, und: Die Dreierkette funktionierte auch ohne Smith, weil Hauke Wahl den zentralen Part stark ausfüllte und Adam Dzwigala einmal mehr seine Verlässlichkeit als defensive Allzweckwaffe demonstriert hat. Im Training probt der Trainer in diesen Tagen beide Varianten, mal mit Smith und mal mit Metcalfe, im Mittelfeld und erklärt: "Ich habe unterschiedliche Optionen."

"Halstenberg eigentlich zu gut für diese Liga"

Seine Entscheidung über die Besetzung der zentralen Positionen wird er auch davon abhängig machen, welche Option er für die richtige gegen einen Gegner hält, den Hürzeler als "große Herausforderung" betrachtet. Hannover ist für den 30-Jährigen "ein Aufstiegs-Favorit, mit Marcel Halstenberg haben sie einen Spieler, der eigentlich zu gut ist für diese Liga. Sie sind aber ausdrücklich nicht nur auf ihn zu reduzieren."

"Auf uns kommt am Freitag eine enorme Wucht zu"

Die Schwere der Aufgabe 96 macht Hürzeler vor allem an der Spielweise fest. Diese sei eine, "die uns in dieser Saison noch nicht so oft begegnet ist." Denn: "Sie pressen sehr hoch, am ehesten vergleichbar ist das mit Greuther Fürth. Und mit denen hatten wir unsere Probleme." In der Vorsaison gewann St. Pauli gegen die Franken unter Hürzeler äußerst glücklich mit 2:1, in der laufenden Halbserie gab es ein 0:0. "Auf uns kommt am Freitag eine enorme Wucht zu", ahnt Hürzeler. Und ihm kommt entgegen, dass sein Eckpfeiler Smith beschwerdefrei und startklar ist - in welcher Rolle auch immer.