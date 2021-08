Smarsch: "Ich weiß, dass es für mich um mehr geht"

In der Liga ist Dennis Smarsch nur St. Paulis Nummer zwei hinter Nikola Vasilj, am Samstag im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg aber schlägt die Stunde des Keepers.

Als sich St. Paulis Chefcoach Timo Schultz vor dem Punktspielauftakt in der 2. Liga auf Neuzugang Vasilj als Nummer eins der Kiez-Kicker festlegte, war die Enttäuschung bei Smarsch zu spüren. Der 22-jährige Torhüter hatte sich große Chancen ausgerechnet, nach den Abgängen von Robin Himmelmann (KAS Eupen) und Dejan Stojanovic (FC Middlesbrough) Stammtorhüter zu werden.

Zweites Pflichtspiel für Smarsch beim FC St. Pauli

Am Samstag im DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli beim Drittligisten 1. FC Magdeburg (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Smarsch zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz für die Hanseaten kommen. In der vergangenen Saison stand der 2020 von Hertha BSC gekommene Keeper am 33. Spieltag beim 1:2 gegen Hannover zwischen den Pfosten.

"Ein Trostpreis", sagt Smarsch vor der Pokalpartie, "ist das für mich auf gar keinen Fall." Der Keeper erzählte in einer Presserunde am Montag: "Klar, im Kopf weiß ich, dass es für mich um mehr geht, als 'nur' auf der Bank zu sitzen. Am Wochenende muss ich bereit sein, das muss ich aber sonst auch, wenn ich reinkommen könnte. Von daher gehe ich in jedes Training wie sonst auch."

Smarsch, der keinen Hehl aus seiner Enttäuschung macht, dass Vasilj den Vorzug bekam, gibt sich aber klar als Teamplayer. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nur im Pokal spielen möchte", so Smarsch. "Ich möchte der Mannschaft aber helfen, so gut es geht. Wenn ich nicht spiele, dann unterstütze ich die Jungs von der Bank."

Smarsch: "Es gibt keinen, der darauf keinen Bock hat"

Der gebürtige Berliner freut sich auf die Kulisse in Magdeburg, auch wenn die große Mehrzahl der Fans den Drittligisten unterstützen wird. "Ich mag das auch, wenn die Fans uns auspfeifen", verrät Smarsch. "Es wird sicherlich ein schwieriges Spiel, aber es gibt keinen, der darauf keinen Bock hat."

Im Derby wird Vasilj wieder im Tor stehen

Im Derby am 13. August gegen den Hamburger SV wird Smarsch aber aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ins zweite Glied rücken. Die Kiez-Kicker blieben an den ersten beiden Spieltagen ohne Gegentor, insofern gibt es für Coach Schultz keinen Grund, an der Rollenverteilung im Tor etwas zu ändern.