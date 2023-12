Smarason verlässt Magdeburg

Janus Smarason verlässt den SC Magdeburg im Sommer 2024 und wechselt nach Ungarn. Der isländische Nationalspieler schließt sich dem ungarischen Top-Klub Pick Szeged an, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

"Ich bin sehr dankbar für die Chance und die Unterstützung in Magdeburg", wird Smarason auf der Vereinswebseite des Champions-League-Siegers zitiert. "Mein voller Fokus liegt auf der Rückrunde und den verbleibenden Spielen mit dem SCM. Ich hoffe, dass wir gemeinsam in der laufenden Saison noch weitere Titel feiern werden."

Der SC Magdeburg holte Smarason im Sommer 2023 aufgrund der Verletzung von Gisli Kristjansson kurzfristig aus Kolstad IL (Norwegen) an die Elbe. Im Oktober feierte Smarason den Gewinn des IHF Super Globes mit dem SC Magdeburg. In 17 Bundesligaspielern erzielte der Isländer bislang 37 Tore.

Cheftrainer Bennet Wiegert bedauert den Abgang. "Janus hat sich extrem schnell in der Mannschaft zurechtgefunden und war sofort eine absolute Verstärkung", betont der Meistertrainer. "Er hat in den vergangenen Wochen und Monaten eine enorme Verantwortung übernommen."

Natürlich hätte man "Janus gern über die Saison hinaus im Team gehabt", gesteht Wiegert ein. "Aber er war von Beginn an ehrlich und transparent mit uns und wir waren die ganze Zeit über seinen Plan, eine andere Herausforderung eingehen zu wollen, informiert."

Smarason zieht es nach Ungarn

Diese Herausforderung findet Smarason in Ungarn bei Pick Szeged. Der ungarische Top-Klub rüstet für die kommende Saison auf; unlängst wurde die Verpflichtung des schwedischen Europameisters Tobias Thulin bekannt gegeben. Auch an Jim Gottfridsson soll der Verein Interesse haben.

Der Vertrag des Schweden läuft in Flensburg noch bis 2025 - und für die kommende Saison hat Szeged in Smarason nun bereits einen hochkarätigen Regisseur unter Vertrag genommen. "Ich unterschreibe bei einem Verein mit großer Tradition", freut sich der Isländer auf der Vereinswebseite der Magyaren auf die neue Aufgabe. "Viele meiner Teamkollegen aus der Nationalmannschaft haben wir erzählt, wie wunderbar die Arena ist und welche fantastische Atmosphäre die Fans schaffen."

Für Smarason ist es nach Stationen in Dänemark, Deutschland und Norwegen das erste Engagement in Ungarn. In der Bundesliga lief der Regisseur für Frisch Auf Göppingen (2020-2022) und den SC Magdeburg (2023/24) auf. Seit 2016 gehört er dem Kader der isländischen Nationalmannschaft an.