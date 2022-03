Slowenische Party in Planica - Geiger verliert weiter an Boden

Beim Showdown-Wochenende in Planica hatten die slowenischen Skisprung-Fans am Freitag allen Grund zur Freude. Karl Geiger muss Ryoyu Kobayashi indes im Kampf um den Sieg im Gesamt-Weltcup weiter ziehen lassen.

Karl Geiger hat beim Skifliegen in Planica nur den zwölften Platz belegt und kaum noch Chancen auf den Gesamtweltcupsieg im Skispringen. Der Oberstdorfer landete am Freitag in Slowenien sieben Plätze hinter dem führenden Japaner Ryoyu Kobayashi und hat bei noch einem ausstehenden Einzelwettkampf nun 89 Punkte Rückstand auf den Spitzenrang. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, für den 30. Platz noch einen Zähler.

Geiger lag auf der Letalnica, auf der er 2020 Weltmeister geworden war, nach einem Sprung auf 213,0 m zunächst nur auf Rang 19, ehe er mit 232,5 m noch Schadensbegrenzung betrieb. Beim Saisonfinale am Sonntag muss er somit gewinnen und Kobayashi gleichzeitig nicht unter den besten 20 landen, um doch noch die Kristallkugel zu holen. Am Samstag (jeweils 10.00 Uhr/ARD und Eurosport) findet zunächst ein Teamwettbewerb statt.

Vierfachsieg zuletzt 1980 - Eisenbichler nicht im Finale

Ganz vorne räumte der Gastgeber kräftig ab: Ziga Jelar holte den ersten Weltcupsieg seiner Karriere vor Peter Prevc, Anze Lanisek und Timi Zajc, das Quartett verwandelte die Arena im Tal der Schanzen in ein Tollhaus. Einen Vierfachsieg hatte es zuletzt 1980 durch die Österreicher Armin Kogler, Hubert Neuper, Toni Innauer und Klaus Tuchscherer im kanadischen Thunder Bay gegeben.

Andreas Wellinger belegte als zweitbester Deutscher den 19. Rang. Constantin Schmid (31.), Severin Freund (32.) und Markus Eisenbichler (34.) schieden bereits nach dem ersten Durchgang aus.

