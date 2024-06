Slowenien mit viel Konkurrenz im linken Rückraum

Sloweniens Nationaltrainer Dragan Adzic hat seinen Kader für die Olympiavorbereitung festgelegt. 20 Spielerinnen können sich für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen empfehlen, vor allem auf einer Position ist der Konkurrenzdruck hoch.

"Das Wichtigste ist, dass die Spielerinnen gesund sind. Dies ist eine Mannschaft, die den gesamten Zyklus bis zu den Olympischen Spielen durchlaufen hat. Ich bin sicher, dass alle Spielerinnen seit der Qualifikation für die Olympischen Spiele auf Hochtouren dafür sind. Wir haben eine sehr anspruchsvolle Gruppe, also müssen wir in bestimmten Dingen wettbewerbsfähiger sein als zuvor. Wir haben Raum für Fortschritte, wir sind zuversichtlich und ich glaube an eine erfolgreiche erste slowenische Teilnahme an den Olympischen Spielen", kommentiert Dragan Adzic seine Auswahl.

Überraschungen gibt es praktisch keine. Adzic setzt auf jene Spielerinnen, die in Neu-Ulm nach einer Niederlage gegen Deutschland dann mit Siegen über Paraguay und Montenegro das Olympiaticket gebucht haben.

Die Vorbereitung nimmt das Team am 1. Juli in Rogla auf, dort wird man am 9. Juli auch ein Testländerspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um 9 Uhr morgens, gegen Ungarn absolvieren. Vier Tage später (13.07.) duellieren sich beide Mannschaften dann in Györ in einem offiziellen Länderspiel. Weitere vier Tage später (17.07.) gibt es noch einen Vergleich gegen Brasilien in Kodeljevo, bevor dann am 20. Juli die Abreise nach Paris erfolgt.

Besonders hoch ist der Konkurrenzdruck im linken Rückraum, wo neben Ema Hrvatin vom BSV Sachsen Zwickau auch noch vier andere Spielerinnen um einen Kaderplatz kämpfen. Tjasa Stanko spielt wie sieben andere Spielerinnen beim slowenischen Serienmeister Krim Ljubljana. Elizabeth Omoregie ist einer der Topstars vom rumänischen Meister CSM Bukarest.

Andere Positionen sind hingegen nur zweifach besetzt - im Tor, auf Linksaußen und am Kreis hat Adzic noch drei Alternativen zur Verfügung. Am Ende der Vorbereitung soll der Kader auf 14 Spielerinnen und 3 Reservistinnen reduziert werden.

Kader Slowenien Frauen für die Olympiavorbereitung

Tor:

Dijana Djajic (RK Krim Mercator Ljubljana)

Amra Pandzic (CS Minaur Baia Mare/ROU)

Maja Vojnovic (RK Krim Mercator Ljubljana)

Linksaußen:

Ema Abina (RK Krim Mercator Ljubljana)

Tamara Mavsar (RK Krim Mercator Ljubljana)

Maja Svetik (BT Füchse Trofaiach/AUT)

Rechtsaußen:

Ema Markovic (ZRK Z’dezele)

Alja Varagic (RK Krim Mercator Ljubljana)

Rückraum Links:

Ana Abina (ZRK Mlinotest Ajdovscina)

Ema Hrvatin (BSV Sachsen Zwickau/GER)

Erin Novak (Kisvarda KFT/HUN)

Elizabeth Omoregie (CSM Bukarest/ROU)

Tjasa Stanko (RK Krim Mercator Ljubljana)

Rückraum Mitte:

Nena Cernigoj (ZRK Mlinotest Ajdovscina)

Nina Spreitzer (RK Krim Mercator Ljubljana)

Rückraum Rechts:

Ana Gros (Györi Audi ETO/HUN)

Barbara Lazovic (RK Krim Mercator Ljubljana)

Kreis:

Manca Juric (RK Krim Mercator Ljubljana)

Valentina Tina Klemencic (RK Krim Mercator Ljubljana)

Natasa Ljepoja (SCM Ramnicu Valcea/ROU)