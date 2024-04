Slowenien mit großem Respekt ins Duell gegen Deutschland

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kämpft in dieser Woche in der ratiopharm arena in Neu-Ulm um ihr Olympia-Ticket. Zum Auftakt trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am Donnerstag, 11. April (17.45 Uhr, live auf Sport1 und Dyn) auf Slowenien.

Emily Bölk will gegen Slowenien optimal in die Qualifikation starten. IMAGO/wolf-sportfoto