Slowenien mit fünf HBL-Profis in den WM-Playoffs

Sloweniens Nationaltrainer Uros Zorman hat 21 Spieler für die Playoffs zur Handball-WM 2025 nominiert. Am 9. und 12. Mai treffen Zorman und Co. auf die Schweiz. Mit dabei: Fünf Spieler, die in der Handball-Bundesliga ihr Geld verdienen.

Am Sonntag, 5. Mai, trifft sich das slowenische Team in Izola. Vier Tage später steht in Koper die erste Partie gegen die Schweiz an. Das Rückspiel findet am Sonntag, 12. Mai, in Winterthur statt. Wer sich in den beiden Begegnungen durchsetzt, nimmt an der Weltmeisterschaft teil, die vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird.

Im Vergleich zu den letzten Lehrgängen werden Tilen Kodrin (erwartet ein Baby) und Matej Gaber (gesundheitliche Probleme) fehlen. Tadej Kljun und Gasper Marguc, die die Olympia-Qualifikation aufgrund von Fußproblemen verpasst haben, kehren dagegen zurück in den Kader. Aus der Handball-Bundesliga sind in Blaž Blagotinšek (SG Flensburg-Handewitt), Klemen Ferlin (HC Erlangen), Kristjan Horžen (VfL Gummersbach), Urh Kastelic (TBV Lemgo Lippe) und Domen Novak (HSG Wetzlar) fünf Profis dabei.

"Wir haben noch einen letzten Auftritt vor den Olympischen Spielen. Ich hoffe, dass wir eine gute WM-Qualifikation haben werden und den diesjährigen Erfolgen noch einen draufsetzen können", so Zorman bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. Er nimmt die Favoritenrolle an. "Die Schweizer spielen einen deutschen Handballstil, mit einem harten Spiel, also müssen wir uns gut auf sie vorbereiten. Zwar ist ihr bester Spieler der letzten Jahre, Andy Schmid, nach der Europameisterschaft zurückgetreten, aber er wird nun als Trainer fungieren", fügte Uros Zorman hinzu.

red

Kader Slowenien