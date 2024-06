Slowenien: Keine großen Überraschungen, aber viele Fragezeichen

21 Spieler stehen im vorläufigen Olympia-Kader der slowenischen Nationalmannschaft. Trainer Uros Zorman setzt dabei auf den gewohnten Stamm. Aber er muss auch um den Einsatz einiger angeschlagener Spieler bangen.

Es gibt keine großen Überraschungen im Kader der Slowenen, aber einmal mehr bereiten Verletzungen Uros Zorman Probleme. Barcelonas Mittelmann Domen Makuc, der nach einer schweren Knieverletzung langsam wieder fit wird, fehlt. "Domen ist noch nicht bereit. Es wäre nicht fair ihm gegenüber, jetzt Druck auf ihn auszuüben", wird Nationaltrainer Zorman auf der slowenischen Verbandshomepage zitiert.

Auf der Spielmacher-Position gibt es generell Fragezeichen: Dean Bombac und Miha Zarabec sind angeschlagen. "Es sieht so aus, als könnten sie bereit sein, wenn wir bereit sind. Zarabec hat einen Check-up bei einem Schulterspezialisten."

"Klemen Ferlin hat ein Problem mit seiner Achillessehne, Gasper Marguc hat den Platz noch nicht betreten, Nik Henigman ist noch in der Genesung und sollte bis zum Beginn der Vorbereitung fertig sein, und so weiter...", so Uros Zorman über die weiteren Verletzungen. Er muss sein Aufgebot noch auf 14 Spieler (und drei Reservisten) reduzieren.

Die Slowenen werden ihr erstes Spiel bei den Olympischen Spielen gegen Spanien bestreiten. Die weiteren Gegner sind: Kroatien (29. Juli), Schweden (31. Juli), Japan (2. August) und Deutschland (4. August).

Kader Slowenien

Tor:

Klemen Ferlin, HC Erlangen (GER)

Urh Kastelic, TBV Lemgo Lippe (GER)

Urban Lesjak, RK Eurofarm Pelister (MKD)

Linksaußen:

Stas Jovicic Slatinek, RK Trimo Trebnje

Tilen Kodrin, Linksaußen, VfL Gummersbach (GER)

Rückraum Links:

Nik Henigman, Saint-Raphaël Var Handball (FRA)

Borut Mackovsek, Rückraum Links, Pick Szeged (HUN)

Aleks Vlah, Rückraum Links, Aalborg Håndbold (DEN)

Rückraum Mitte:

Dean Bombac, Pick Szeged (HUN)

Mitja Janc, RK Celje Pivovarna Lasko

Tilen Strmljan, TSV Hannover-Burgdorf (GER)

Miha Zarabec, Wisla Plock (POL)

Rückraum Rechts:

Nejc Cehte, RK Eurofarm Pelister (MKD)

Jure Dolenec, Limoges Handball 87 (FRA)

Tadej Kljun, Balatonfüredi KSE (HUN)

Rechtsaußen:

Blaz Janc, FC Barcelona (ESP)

Gasper Marguc, Telekom Veszprem (HUN)

Domen Novak, HSG Wetzlar (GER)

Kreis:

Blaz Blagotinsek, SG Flensburg Handewitt (GER)

Matej Gaber, Pick Szeged (HUN)

Kristjan Horzen, VfL Gummersbach (GER)