Slowenien hofft auf Überraschung gegen England: "Warum nicht gewinnen?"

Slowenien hat sich bislang ordentlich bei der EM präsentiert und hofft nun, erstmals überhaupt die Vorrunde zu überstehen. Dafür braucht es aber einen Sieg gegen England, will man sich nicht auf andere verlassen müssen - und man gibt sich selbstbewusst.

Slowenien hat zwei Punkte aus den ersten zwei Spielen geholt und könnte nun erstmals die Vorrunde einer EM überstehen. Vor dem entscheidenden Spiel gegen England betonte Co-Trainer Tonci Zlogar, dass man ob der eigenen Leistungen bisher "mehr Punkte verdient hätte" und beklagte "fehlendes Spielglück".

Die Lage in Gruppe C gestaltet sich knifflig. England führt die Staffel mit vier Zählern an, dahinter befinden sich Dänemark und Slowenien mit je zwei Punkten, während Serbien mit nur einem errungenen Unentschieden das Schlusslicht ist. Vor dem letzten Spieltag können aber alle vier Mannschaften weiterkommen - und jede hat ihr Glück in eigener Hand.

Slowenien muss dabei gegen England das Weiterkommen klarmachen. "Realistisch betrachtet wird England gegen Slowenien immer der Favorit sein", meint Zlogar, ergänzt aber auch: "Nicht immer gewinnt der Favorit." England gehört für ihn nicht zu den Turnierfavoriten, das seien eher Deutschland, Spanien oder Portugal - das ist aber auch der Grund, warum er nicht erwartet, dass es die Engländer lockerer angehen könnten: "Sie wissen, dass sie bei einem schlechten Ergebnis im Achtelfinale einen schwierigeren Gegner bekommen könnten."

"Warum nicht noch eine Überraschung erleben?"

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Dass man es mit den Großen aufnehmen kann, haben die Slowenen im März mit dem 2:0 gegen Portugal gezeigt. "Warum also nicht noch eine Überraschung erleben?", fragt Mittelfeldspieler Timi Max Elsnik und verspricht: "Wir werden bis zum Ende kämpfen. Ich glaube, dass wir Slowenien wieder stolz machen werden. Solange wir im Spiel sind, werden wir nicht den Kopf hängen lassen."

Um sicher weiterzukommen, muss Slowenien aber England schlagen - sonst wäre man abhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Dänemark und Serbien. Vanja Drkusic will sich darüber allerdings keine Gedanken machen. "Wenn wir unseren Job machen, brauchen wir die Hilfe anderer nicht", merkte der Abwehrmann an und ergänzte: "Sie haben auch nur zwei Arme und zwei Beine - genau wie wir. Warum nicht gewinnen?"