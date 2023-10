Leipzigs Sesko macht den Unterschied: Slowenien schlägt Finnland und visiert EM-Ticket an

Im engen Rennen um die Tickets zur EM 2024 konnte die slowenische Nationalmannschaft um Benjamin Sesko einen wichtigen Erfolg feiern. Dank eines Doppelpacks des Leipzigers schlugen die Slowenen Finnland mit 3:0.

Nur ein Zähler trennte Tabellenführer Slowenien (13 Punkte) und Verfolger Finnland (12 Punkte) vor dem Anpfiff des siebten Spieltags in der EM-Qualifikationsgruppe H. Mit Dänemark (punktgleich mit Slowenien) und Kasachstan (punktgleich mit Finnland), beide ebenfalls auf der Jagd nach den begehrten Tickets zur Europameisterschaft, sollte sich das Duell am frühen Samstagabend schnell zu einem mit richtungsweisender Bedeutung entwickeln.

Sesko schnürt den Doppelpack

Den besseren Start im Stadion Stozice erwischten die Hausherren, die bereits nach acht Minuten zur ersten guten Gelegenheit kamen. Stojanovics Schuss rauschte aber am linken Torpfosten vorbei. Wenig später sollte sich der dominante Beginn der Slowenen dann aber bereits lohnen: Nachdem Väisänen Storar im Strafraum zu Fall gebracht hatte, vollstreckte der Leipziger Sesko vom Punkt zur Führung für die Hausherren (17.).

Ein früher Schock für die Finnen, die sich in einer Verletzungsunterbrechung (Sesko hatte einen Schlag an den Hinterkopf abbekommen) erst einmal sammeln mussten. Doch anstatt des Ausgleichs war es erneut der Leipziger, der zuschlug. Von dem Zusammenprall sichtlich gezeichnet enteilte der 20-Jährige seinen Bewachern und netzte nach schöner Vorlage von Storar zum 2:0 ein (28.).

Diesen Spielstand nahmen beide Mannschaften auch mit in die Halbzeit. Aus der Kabine kam Finnland dann mit zwei Veränderungen, Pohjanpalo und Hakans waren neu mit dabei. Das Spielgeschehen bestimmten allerdings weiterhin die Slowenen. Nur eine Minute nach dem Seitenwechsel verfehlte Storar das Tor nur knapp (47.).

Vipotniks Treffer zählt nicht - Janza setzt den Deckel drauf

Nach dieser Chance ließen es die Slowenen im zweiten Durchgang ruhiger angehen und beschränkten sich auf die Verwaltung der Führung. Besonders nach der Auswechslung von Doppelpacker Sesko, der nach seiner Kopfverletzung im ersten Durchgang auch in der zweiten Hälfte einen Schlag abbekommen hatte, fehlte den Slowenen in der Folge die letzte Durchschlagskraft. Nur durch Konter konnten die Hausherren überzeugen, ein solcher hätte beinahe den dritten Treffer gebracht. Vipotnik, für Sesko in die Partie gekommen, vollendete zum vermeintlichen 3:0, doch aufgrund einer Abseitsstellung des Stürmers fand der Treffer keine Anerkennung (71.).

Stattdessen zeigten sich die Finnen noch einmal, nach einer Koproduktion der beiden Joker Hakans und Pohjanpalo tauchte Ersterer frei vor Oblak auf, doch der Keeper blieb im Eins-gegen-eins klarer Sieger (75.). Als das Match in den Schlussminuten bereits dem Ende entgegen zu plätschern schien, machte Sloweniens Janza endgültig den Deckel drauf. Nach einer missglückten Klärungsaktion des eingewechselten Forss zog der 30-Jährige ab und bezwang Hradecky zum dritten Mal an diesem Abend.

Wenig später war dann Schluss, Slowenien konnte einen wichtigen Dreier in der engen Gruppe H feiern und geht einen großen Schritt in Richtung EM-Qualifikation. Am Dienstag (20.45 Uhr) treffen die Slowenen am 8. EM-Quali-Spieltag auf Nordirland, Finnland empfängt wenige Stunden zuvor (18 Uhr) Kasachstan zum Verfolger-Duell.