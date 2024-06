Slowenien dreht spät auf und trotzt Dänemark ein Remis ab

Außenseiter Slowenien hat sich zum Start der Europameisterschaft 2024 einen Punkt gegen Dänemark erkämpft. Die Mannschaft von Matjaz Kek tat sich zunächst schwer und musste den frühen Rückstand hinnehmen, wurde im zweiten Durchgang aber mutiger, stellte schwächer werdende Dänen vor Probleme und belohnte sich mit dem 1:1.

Angeführt von Kapitän Oblak und Leipzigs Angreifer Sesko starteten die Slowenen als klarer Außenseiter in ihre zweite Europameisterschaft. Diesen Eindruck hatte zuletzt auch die Generalprobe unterstrichen, bei der die Mannschaft von Matjaz Kek nicht über ein 1:1 gegen Bulgarien hinausgekommen war. Für den Auftakt in die Gruppe C gegen Dänemark stellte der Coach zweimal um: Innenverteidiger Drkusic und Zentrumsspieler Stojanovic ersetzten Brekalo und Horvat.

Die Dänen reisten dagegen mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Serie nach Stuttgart. Zuletzt hatte sich die Elf von Kasper Hjulmand mit 3:1 gegen Norwegen durchgesetzt. Ein ganz besonderes Spiel war es für Eriksen, der drei Jahre nach seinem Herzstillstand im Auftaktspiel der Europameisterschaft 2021 auf die EM-Bühne zurückkehrte. Der Spielmacher von Manchester United erhielt den Vorzug vor Skov Olsen und rückte ebenso in die Anfangsformation wie Wolfsburgs Angreifer Wind, der anstelle von Damsgaard begann.

Eriksen eröffnet früh

Mit diesen Wechseln sollte Hjulmand goldrichtig liegen. In einer Anfangsphase, in der die Slowenen tief verteidigten und auf Konter lauerten, fanden Wind und Eriksen nach einem Einwurf die erste Lücke. Der Wolfsburger leitete den halbhohen Ball sehenswert per Hacke zu Eriksen weiter, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (17.) - und das nur eine Minute, nachdem Sesko auf der Gegenseite die Führung für den Außenseiter verpasst hatte.

Während die Slowenen auch nach dem Gegentreffer ihr Glück in schnellen Umschaltaktionen suchten, dabei aber nicht mehr zwingend vor das Tor kamen, kontrollierte Dänemark den Ballbesitz und verpasste das 2:0 nur knapp. Sesko hatte eine Flanke von Eriksen an den Oberschenkel von Teamkollege Mlakar geblockt, von dem der Ball Zentimeter am Tor vorbei gesprungen war (28.). Weil Eriksen wenig später 13 Meter vor dem Tor nach Wind-Zuspiel freistehend den Ball nicht richtig erwischte (43.), blieb es beim 1:0 zur Pause.

Knifflige Szenen im Dänemark-Strafraum

Slowenien kam etwas mutiger aus der Pause und näherte sich nach Wiederbeginn an. Innerhalb kürzester Zeit musste Schiedsrichter Sandro Schärer zweimal den Video-Assistenten Fedayi San einschalten, entschied sich aber sowohl beim geforderten Handelfmeter - Vestergaard hatte den Ball an die Schulter bekommen (51.) - als auch beim Kontakt von Andersen gegen Sporar (52.) gegen einen Strafstoß für die Slowenen.

Höjlund verpasst das 2:0, Gnezda Cerin den Ausgleich

Eine echte Chance ließen die Dänen allerdings zunächst nicht zu. Offensiv wurde es nach einer weiteren Eriksen-Hereingabe eng, die Bijol gerade so am eigenen Tor vorbeilenkte (55.). Höjlund hatte wenig später das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber aus kürzester Distanz nach einer flachen Flanke von Kristiansen und unter Bedrängnis von Bijol an Oblak (65.).

Fast im direkten Gegenzug tauchten allerdings plötzlich die Slowenen vor dem Tor auf. Gnezda Cerin stieg bei einer Flanke von Sporar am höchsten, köpfte aber knapp vorbei (66.) - und es wurde noch brenzlicher für die dänische Defensive. Nach Janzas Freistoßflanke von links, in die Sporar vier Meter vor dem Tor den Fuß reinhielt, verfehlte dieser (74.). Sesko scheiterte nur zwei Minuten später aus der Distanz am Pfosten (76.).

Slowenien belohnt sich

Doch Slowenien blieb dran, machte weiter Druck und belohnte sich in der Schlussphase. Ein Eckball von rechts rutschte bis zu Linksverteidiger Janza durch, der aus 18 Metern mit vollem Risiko abzog. Hjulmand fälschte den strammen Abschluss noch entscheidend ab und nahm seinem Schlussmann Schmeichel so jegliche Abwehrchance (77.) - 1:1.

Sein Tor reichte nicht für den EM-Auftaktsieg: Christian Eriksen traf zwischenzeitlich zum 1:0 getroffen. IMAGO/Eibner

Auch nach dem Ausgleich waren es die Außenseiter aus Slowenien, die weiter nach vorne spielten. Nach einem Steilpass von Verbic schüttelte Sporar Vestergaard ab, scheiterte aber am Außennetz (82.). Die Dänen stabilisierten sich im Anschluss wieder, ließen keine echte Chance mehr zu, kamen aber selbst ebenfalls nicht mehr zu gefährlichen Aktionen. Entsprechend blieb es beim Remis, das sich die Slowenen mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause redlich verdienten.

Weiter geht es für beide Teams schon am Donnerstag. Slowenien trifft dann am 2. Spieltag auf Serbien (15 Uhr), Dänemark bekommt es ab 18 Uhr mit England zu tun.