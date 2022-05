Slowene Vincic leitet Europa-League-Finale zwischen Frankfurt und den Rangers

Die UEFA hat Slavko Vincic als Schiedsrichter für das Finale der Europa League angesetzt. Beim Endspiel der Europa Conference League sind drei Unparteiische aus Deutschland eingeteilt.

Vincic pfeift bereits seit 2010 auf internationalem Parkett. Auch die Assistenten des 42-Jährigen für die Partie am kommenden Mittwoch (21 Uhr) in Sevilla zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers werden aus Slowenien kommen: An den Seitenlinien im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan werden Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic stehen.

Vincic hat noch nie ein Spiel der Frankfurter geleitet, über Erfahrung mit deutschen Mannschaften verfügt er aber reichlich. In dieser Saison pfiff er das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal (1:1). Am 2. Spieltag war er für die Partie zwischen RB Leipzig und Club Brügge (1:2) verantwortlich. In beiden Matches lag Vincic bei seinen Entscheidungen meistens richtig. In Leipzig bekam er für seine Leistung die kicker-Note 3, in München die 2. Weniger gut in Erinnerung dürfte aber Borussia Dortmund Vincic haben: In der Saison 2017/18 leitete er das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen dem BVB und RB Salzburg (1:2) und gab ein irreguläres Tor der Österreicher.

Drei deutsche Referees in Tirana im Einsatz

Beim Finale der Europa Conference League am 25. Mai (21 Uhr) in Tirana zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam werden insgesamt drei deutsche Schiedsrichter im Einsatz sein: Marco Fritz amtiert als Videoassistent-Referee (VAR); er wird dabei von seinen Landsleuten Christian Dingert und Bastian Dankert unterstützt. Schiedsrichter der Partie ist der Rumäne Istvan Kovacs.