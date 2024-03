Slowakei-Trainer Calzona: Österreich wird "die Überraschung der EM" sein

Die österreichische Nationalmannschaft hinterließ bei Slowakei-Trainer Francesco Calzona bleibenden Eindruck.

Mit Frankreich und den Niederlanden warten auf das österreichische Nationalteam bei der Europameisterschaft in Deutschland bereits in der Vorrunde zwei ganz große Namen. Slowakei-Trainer Francesco Calzona, dessen Mannschaft der ÖFB-Elf am Samstag mit 0:2 unterlag, traut den Österreichern im Sommer dennoch einiges zu.

"Österreich hat eine starke Mannschaft. Ich denke, sie werden die Überraschung der EM sein", meinte der 55-Jährige, der aktuell auch den italienischen Meister SSC Neapel betreut, nach dem Spiel. Mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Calzona nicht gänzlich unglücklich: "Wir haben das Maximum getan, wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Ich habe mich bei den Spielern bedankt, und sie haben gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir gegen so einen Gegner deutlicher verloren."

Tatsächlich bereiteten die Slowaken den Österreichern mit ihrem mutigen Anlaufverhalten vor allem in den ersten 45 Minuten Probleme und hätten sich nach dem frühen Rekordtor von Christoph Baumgartner den Ausgleichstreffer durchaus verdient gehabt. Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sprach den Hausherren für ihren couragierten Auftritt ein Lob aus: "Die Slowakei hat es gut gemacht. Es war nicht ganz einfach für uns, da die richtigen Mittel zu finden."

Slowakei bei EM mit machbarer Gruppe

In der EM-Vorbereitung bekommt es die Slowakei noch mit Norwegen, San Marino und Wales zu tun. Ihr erstes Spiel bei der Endrunde bestreitet die Calzona-Elf am 17. Juni (18 Uhr. LIVE! bei kicker) gegen Gruppenfavorit Belgien, unzufrieden wird man mit der im Dezember durchgeführten Auslosung wohl dennoch nicht gewesen sein.

Mit Rumänien und dem Sieger aus Play-off-Pfad-B (Ukraine oder Island) warten auf die Slowakei in Gruppe E durchaus machbare Aufgaben. Wer der dritte Gruppengegner sein wird, entscheidet sich am Dienstag. Das gilt auch für Österreich, das bei der EM am 21. Juni (18 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Sieger der Partie zwischen Wales und Polen treffen wird.