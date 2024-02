DHB-Frauen nach Erfolg in Slowakei auf Kurs zur Handball-EM

Die DHB-Frauen haben mit einer Tore-Gala gegen die Slowakei in der Qualifikation für die Handball-EM einen perfekten Start in das Olympia-Jahr 2024 hingelegt. Das DHB-Team kam am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel der EM-Qualifikation zu einem 40:18 (20:8)-Kantersieg und kann mit einem Erfolg im Rückspiel am Sonntag in Düsseldorf vorzeitig das Ticket für die Endrunde lösen.

Antje Döll und die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen feierten einen Kantersieg in der Slowakei. Marco Wolf