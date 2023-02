Premieren für Schinko und Krauß: DEB-Auswahl schlägt Slowakei erneut

Nach Erfolg vom Mittwoch gewann die deutsche U-25-Auswahl gegen Gastgeber Slowakei am Donnerstag auch das zweite Testspiel mit 3:1.

Alexander Sulzer veränderte seine U-25-Auswahl nach dem Sieg nach Penaltyschießen am Tag zuvor zunächst nur im Tor, wo Florian Bugl an Stelle von Tobias Anicicka begann. Nach der knappen Niederlage gegen das DEB-Team am Vortag, machten die Slowaken zu Beginn viel Druck, doch Bugl ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und parierte mehrfach stark.

Luis Schinko brachte das deutsche Team schließlich im Mitteldrittel mit seinem ersten Länderspieltreffer sogar in Führung, ehe Bugl nach einer knappen halben Stunde sein Tor zugunsten von Arno Tiefensee verließ, der so ebenfalls Spielpraxis erhielt. Am 1:1-Ausgleich in doppelter Unterzahl war der Keeper der Mannheimer Adler schuldlos und parierte anschließend ebenso stark wie Bugl zuvor.

Krauß braucht nur Sekunden - Eder fliegt spät

Im Schlussabschnitt schockte die deutsche Auswahl die Hausherren dann früh: Bennet Roßmy fälschte einen Schuss von Tobias Eder zum 2:1 ab (42.). Dann erhielt auch Philipp Krauß - zuvor überzählig - noch Eiszeit und traf in seinem allerersten Wechsel sogar zum 3:1 (48): Der Ingolstädter fälschte einen Pass von Tim Fleischer vor das Tor gekonnt ab und freute sich anschließend ebenfalls über sein erste Länderspieltor.

Am Ende blieb es trotz einer Drei-gegen-Sechs-Unterzahl in den Schlusssekunden beim 3:1-Erfolg des deutschen Teams, bei dem Kapitän Eder in der Schlussminute nach einem Kniecheck noch eine Spieldauerstrafe kassierte.

Ein anschließendes Show-Penaltyschießen mit fünf Schützen auf beiden Seiten endete mit 1:1. Erneut Krauß verwandelte sehenswert für Deutschland.

Statistik zum Spiel

Slowakei - Deutschland 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Deutschland:

Tor: Bugl (ab 29. Tiefensee).

Abwehr: Szuber, Zimmermann; Mik, Zitterbart; Ugbekile, Wirt; Sennhenn, Pilu.

Angriff: Schinko, Wohlgemuth, Jentzsch; Ehl, Blank, Eder; Soramies, Samanski, Roßmy; Lobach, Leonhardt, Fleischer; Krauß.

Tore: 0:1 Schinko (27.), 1:1 Cacho (35.), 1:2 (42.) Roßmy, 1:3 (48.) Krauß.