6:1! U 19 kanzelt Slowaken ab

Die deutsche U-19-Nationalelf ist mit einem Kantersieg ins Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei gestartet.

Beim Spiel in Ziar nad Hronom gab es ein deutliches 6:1 (2:0) für den deutschen Nachwuchs. Bei der Generalprobe für die EM-Qualifikation im November geht es für das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf am Samstag (16 Uhr) in Banska Bystrica gegen Portugal und zum Abschluss am 12. Oktober (16 Uhr) an gleicher Stelle gegen die Niederlande.

Debütant Kwadwo Baah vom FC Watford eröffnete in der 26. Minute den Torreigen, Robert Wagner vom SC Freiburg erhöhte bei seinem ersten Einsatz noch vor der Pause (41.). Den Anschlusstreffer der Slowaken durch Martin Misovic (51.) konterten Jens Castrop vom 1. FC Köln (60.) und der Augsburger Lasse Günther (63.) binnen vier Minuten doppelt. Nach Armindo Siebs (Bayern München) Tor zum 5:1-Zwischenstand (75.) sorgte in der Nachspielzeit Keanu Kraft vom 1. FSV Mainz 05 für den Schlusspunkt (90.+3).

Tore und Karten 0:1 Baah (26') 0:2 Wagner (41') 1:2 Misovic (51') 1:3 Castrop (60') 1:4 Günther (63') 1:5 Sieb (75') 1:6 Kraft (90' +3) Tore und Karten 0:1 Baah (26') 0:2 Wagner (41') 1:2 Misovic (51') 1:3 Castrop (60') 1:4 Günther (63') 1:5 Sieb (75') 1:6 Kraft (90' +3) Slowakei Hrdina - Luka, Hecko, Szalma - Kopasek, Holly, Halabrin, Micak, Misovic , Smatlak - Griger Slowakei Aufstellung Hrdina - Luka, Hecko, Szalma - Kopasek, Holly, Halabrin, Micak, Misovic , Smatlak - Griger Trainer: Rusnak Deutschland Urbig - Kraft , Rosenfelder, Arrey-Mbi, Günther - Amyn, Castrop , Rhein, Baah , Wagner - Sieb Deutschland Aufstellung Urbig - Kraft , Rosenfelder, Arrey-Mbi, Günther - Amyn, Castrop , Rhein, Baah , Wagner - Sieb Trainer: Wolf

"Wir sind total zufrieden. Es war ein schwieriger Platz und die Slowakei hat sehr ballorientiert gespielt. Wir haben nichts zugelassen und auch auf das 2:1 eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt", sagte Wolf nach der Partie. "Es gibt immer etwas zu lernen, aber heute haben wir ein sehr gutes Länderspiel gemacht".