Slowakei erhält Zuschlag für U-21-EM 2025

Die U-21-Europameisterschaft im Jahr 2025 wird in der Slowakei stattfinden. Das wurde am Mittwoch in Nyon (Frankreich) entschieden.

Dass die talentiertesten U-21-Fußballer 2025 in die Slowakei reisen, entschied das Exekutivkomitee der UEFA am Mittwoch in Nyon. Das Turnier soll im Sommer 2025 in insgesamt acht verschiedenen Stadien in acht verschiedenen Städten des osteuropäischen Landes ausgespielt werden. Die Qualifikationsphase für die Endrunde, die die insgesamt dritte mit 16 Mannschaften sein wird, beginnt noch in diesem Jahr.

Gastgeber Slowakei wird von 15 weiteren Teams, die aus der Qualifikation hervorgehen, Teil der Endrunde sein. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen findet am 2. Februar statt, ausgespielt werden diese von März diesen Jahres bis Ende 2024. Bei der Endrunde spielen die Teams in vier Vierergruppen, die jeweils zwei besten Mannschaften ziehen in die K.-o.-Phase ein.

Zum vierten Mal Gastgeber

Als Turnier-Gastgeber trat die Slowakei bereits in den letzten Jahrzehnten in Erscheinung. 2000 bei der U-21-EM, 2013 bei der U-17-Endrunde sowie 2016 bei der U-19-EM der Frauen und 2022 als Austragungsort der U-19-EM.

Bei der anstehenden U-21-EM in diesem Sommer in Georgien und Rumänien trifft die deutsche Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo in der Gruppenphase auf England, Tschechien und Israel. Die deutsche U 21 reist als Titelverteidiger zum Turnier, da die Auswahl 2021 mit dem damaligen Nationaltrainer Stefan Kuntz in Ungarn und Slowenien den Titel holte. 2019 war die DFB-Auswahl in Italien erst im Finale an Spanien gescheitert, 2017 war man in Polen ebenfalls U-21-Europameister geworden.